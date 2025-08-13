Air Arabia registra un beneficio neto de 415 millones de dírhams en el segundo trimestre de 2025

SHARJAH, 13 de agosto de 2025 (WAM) – Air Arabia (PJSC), la primera y mayor aerolínea de bajo coste de Oriente Próximo y el norte de África, anunció sólidos resultados financieros y operativos para el segundo trimestre y el primer semestre de 2025, en un contexto de expansión de su red que consolida su liderazgo en el mercado.

La compañía obtuvo un beneficio neto de 415 millones de dírhams en el trimestre finalizado el 30 de junio de 2025, un 3% menos que los 427 millones registrados en el mismo periodo de 2024. Su facturación ascendió a 1.690 millones de dírhams, un 2% más que en el segundo trimestre del año pasado. Entre abril y junio de 2025, más de 5,1 millones de pasajeros viajaron con el grupo Air Arabia desde sus distintos centros operativos, lo que supone un aumento del 15% frente a los 4,5 millones transportados en el mismo trimestre de 2024. El factor de ocupación medio de los asientos –que mide el porcentaje de plazas disponibles que se ocupan– creció un 6%, hasta alcanzar un destacado 85% en el segundo trimestre de 2025.

El jeque Abdullah Bin Mohammad Al Thani, presidente de Air Arabia, señaló: “El buen rendimiento del segundo trimestre refleja la solidez de nuestro modelo de negocio y la eficacia de nuestra estrategia de crecimiento. A pesar del aumento de las tensiones geopolíticas y los conflictos regionales, que afectaron a las operaciones y provocaron cancelaciones de vuelos, reaccionamos con agilidad y eficiencia. Seguimos invirtiendo en aumentar la capacidad operativa en todos nuestros centros, alcanzando un factor de ocupación récord gracias a una demanda sólida y sostenida de viajes aéreos”.

En el primer semestre de 2025, Air Arabia registró un beneficio neto de 770 millones de dírhams, un 11% más que los 693 millones del mismo periodo de 2024. La facturación en ese periodo ascendió a 3.440 millones de dírhams, un 8% más que los 3.190 millones de un año antes. Entre enero y junio, más de 10,1 millones de pasajeros volaron con la aerolínea desde sus centros, un 13% más que en 2024, con un factor de ocupación medio del 84%.

Al Thani añadió: “En la primera mitad del año, Air Arabia inauguró nuevas rutas, incrementó frecuencias en mercados clave y sumó aviones a su flota, mejorando la red, la capacidad y la oferta al cliente. Este crecimiento se produjo a pesar de los retos del sector, como la inestabilidad política en algunos mercados, la volatilidad de los precios del combustible, las fluctuaciones de divisas y los problemas en la cadena de suministro. Nuestra capacidad de expansión en estas condiciones demuestra la fortaleza de nuestro modelo y la capacidad de nuestro equipo directivo”.

De cara al resto de 2025, afirmó que la compañía seguirá centrada en ampliar su conectividad, abrir nuevos mercados y mejorar la eficiencia operativa y la innovación, con el objetivo de ofrecer valor a los clientes y generar un crecimiento sostenible para los accionistas.

En los primeros seis meses del año, Air Arabia incorporó dos aviones a su flota moderna, que ya cuenta con 83 Airbus A320 y A321 en propiedad o en leasing. La aerolínea espera recibir 120 nuevos aviones encargados a Airbus a partir de finales de 2025. En este mismo periodo, amplió su red con 13 nuevas rutas desde sus centros de operaciones en Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Egipto y Pakistán. En junio, fue incluida por segundo año consecutivo en la lista de las “100 mejores empresas cotizadas de 2025” de Forbes Middle East.

Air Arabia mantiene la calificación “AA” en la categoría “Líder” del índice MSCI ESG Ratings, reflejo de sus avances en materia medioambiental, social y de gobernanza. También obtuvo una Declaración de Aseguramiento Limitado sobre su informe ESG de 2024, de acuerdo con la norma internacional ISAE 3000, lo que refuerza su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el crecimiento sostenible.