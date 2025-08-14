El equipo de rescate de EAU continúa las labores de extinción de incendios forestales en Albania

TIRANA, 14 de agosto de 2025 (WAM) – El equipo de rescate de Emiratos Árabes Unidos prosigue, por cuarto día consecutivo, sus esfuerzos para extinguir varios incendios forestales en distintas zonas de la República de Albania, en estrecha coordinación con las autoridades albanesas.

El equipo trabaja sin descanso para combatir las llamas, manteniendo una vigilancia constante sobre el terreno para garantizar que los fuegos queden totalmente controlados y evitar cualquier reactivación, a pesar de enfrentarse a desafíos como las altas temperaturas.

Las operaciones comenzaron el lunes en los bosques de la zona de Gramsh y áreas circundantes, siguiendo las directrices del presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para apoyar los esfuerzos de extinción en Albania. Equipado con herramientas y tecnología de última generación para la lucha contra incendios, el equipo está desarrollando su misión con gran pericia y eficacia.

Se mantienen reuniones periódicas entre el equipo de rescate de Emiratos y funcionarios albaneses para evaluar la evolución de la situación, vigilar de cerca las zonas afectadas y elaborar estrategias que permitan acelerar las operaciones de control y extinción.