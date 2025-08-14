Operación de EAU entrega medicamentos y suministros médicos para apoyar el sector sanitario de Gaza

GAZA, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Franja de Gaza, entregó un cargamento de medicamentos y suministros médicos al sector sanitario, como parte de la Operación Chivalrous Knight 3.

La ayuda será distribuida a hospitales y centros de salud para ayudar a afrontar la grave escasez y reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias. Entre los beneficiarios figura el Complejo Médico Nasser, en Jan Yunis, que recibió varios camiones cargados con medicamentos esenciales y suministros críticos. La entrega tiene como objetivo aumentar la capacidad del hospital para atender casos urgentes en un momento de grave carencia de medicamentos y equipos.

Sharif Al-Nayrab, director de Comunicación de la Operación Chivalrous Knight 3 en Gaza, reafirmó que Emiratos sigue proporcionando ayuda médica y farmacéutica a la Franja de Gaza como parte de la iniciativa para evitar el colapso del sistema sanitario y aliviar el sufrimiento de hospitales y pacientes.

Heba Alnajjar, coordinadora de los equipos médicos de emergencia (EMT) de la OMS, afirmó que la organización entregó el cargamento al Ministerio de Sanidad palestino, que contenía todos los medicamentos esenciales y actualmente no disponibles en los centros sanitarios de Gaza. Expresó su esperanza de que la cooperación continúe y que entre más ayuda de Emiratos para apoyar el sector sanitario.

El director del Comité de Entrega de Ayuda del Ministerio de Sanidad en Gaza, Ibrahim Al-Farra, calificó la asistencia de Emiratos como un “salvavidas” para todos los pacientes, y subrayó que el suministro continuo de medicamentos y equipos médicos revitaliza los hospitales y contribuye a salvar la vida de enfermos y heridos.

La entrega forma parte de una serie continua de envíos de ayuda previstos para el próximo periodo, en el marco de los esfuerzos sostenidos de Emiratos, a través de la Operación Chivalrous Knight 3, para aliviar la crisis sanitaria en Gaza y garantizar la continuidad de los servicios médicos.