La mediación de EAU logra un nuevo intercambio de 168 prisioneros entre Rusia y Ucrania

ABU DABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos anunció el éxito de sus esfuerzos de mediación en un nuevo intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, que incluyó a 84 ucranianos y 84 rusos, lo que eleva a 4.349 el número total de personas intercambiadas gracias a la mediación emiratí.

El Ministerio de Asuntos Exteriores agradeció a ambos países su cooperación con los esfuerzos de mediación de Emiratos, lo que refleja la confianza y el reconocimiento de las dos partes hacia el papel del país en el apoyo a todas las iniciativas para resolver la crisis entre Rusia y Ucrania.

El ministerio destacó que el éxito de esta decimosexta mediación refleja los estrechos lazos que unen a Emiratos con ambos países.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de garantizar el éxito de todos los esfuerzos encaminados a encontrar una solución pacífica al conflicto en Ucrania y a mitigar los efectos humanitarios de la crisis, incluidos los que afectan a refugiados y prisioneros.