Nakheel adjudica un contrato de 2.600 millones de dirhams para el proyecto Bay Villas en Dubái

DUBÁI, 18 de agosto de 2025 (WAM) – Nakheel, empresa integrante de Dubai Holding Real Estate, ha adjudicado a Fibrex Contracting un contrato valorado en 2.600 millones de dirhams para la construcción del proyecto Bay Villas en Dubai Islands.

El complejo contará con 636 unidades de lujo repartidas en cinco tipologías residenciales distintas y constituye el nuevo desarrollo inmobiliario de Nakheel en primera línea de mar.

La colaboración se apoya en la relación ya existente entre Nakheel y Fibrex Contracting, que incluye trabajos conjuntos en la comunidad District One West, en la Ciudad Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Khalid Al Malik, consejero delegado de Dubai Holding Real Estate, afirmó: «Nuestra alianza con Fibrex Contracting marca un hito clave para Bay Villas, un proyecto emblemático que refleja nuestro compromiso con dar forma al futuro de Dubái mediante espacios de calidad que los residentes puedan llamar con orgullo su hogar. Este desarrollo responde a nuestra visión de diseñar comunidades costeras que prioricen el bienestar, el lujo y la privacidad, al tiempo que ofrecen a los residentes la oportunidad de disfrutar de lo mejor de la vida insular».

Por su parte, Sufyan S. Saleh, director general del grupo Fibrex Contracting, señaló: «Nos comprometemos a entregar este desarrollo insignia en los plazos previstos y cumpliendo los más altos estándares del sector. Gracias a tecnologías avanzadas de construcción, capacidades internas especializadas y una red de suministro consolidada, estamos en condiciones de hacer realidad esta comunidad frente al mar».