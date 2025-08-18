La Cámara Internacional de Dubái atrae a 31 multinacionales en el primer semestre de 2025 y logra un crecimiento interanual del 138%

DUBÁI, 18 de agosto de 2025 (WAM) – La Cámara Internacional de Dubái, una de las tres entidades que operan bajo el paraguas de Dubái Chambers, ha anunciado sus principales logros en el primer semestre de 2025.

La institución atrajo a 143 empresas a Dubái en ese periodo, lo que representa un aumento del 138% en comparación con las 60 registradas en el primer semestre de 2024. Entre ellas figuran 31 multinacionales, frente a las 13 del mismo periodo del año pasado, también un incremento del 138%. Asimismo, se instalaron 112 pequeñas y medianas empresas (pymes), frente a las 47 de hace un año.

Sultan Ahmed bin Sulayem, presidente de la Cámara Internacional de Dubái, declaró: «Estamos avanzando con firmeza en la consolidación de Dubái como destino global preferido para la inversión extranjera directa y como plataforma de lanzamiento para empresas que buscan crecer a escala internacional. Este dinamismo se nutre de las ventajas competitivas únicas de Dubái, que incluyen infraestructuras de primer nivel, un entorno regulador favorable a los negocios y una ubicación estratégica que conecta los mercados mundiales».

Añadió que la red internacional de oficinas de representación de la Cámara desempeña un papel fundamental en la atracción de emprendedores, inversores y multinacionales. «Nuestras oficinas contribuyen a reforzar los vínculos comerciales y de inversión con mercados prioritarios, al tiempo que impulsan asociaciones entre compañías con sede en Dubái y sus homólogas en todo el mundo», señaló.

Durante el primer semestre de 2025, la Cámara Internacional de Dubái siguió avanzando en los objetivos de la iniciativa Dubai Global, que prevé la apertura de 50 oficinas de representación internacional de aquí a 2030. Su creciente red mundial es clave para consolidar a Dubái como centro empresarial internacional de referencia, atraer inversión extranjera directa y apoyar la expansión global de las empresas emiratíes en 30 mercados prioritarios.

Como parte de este plan, la Cámara amplió su presencia internacional con la inauguración de cinco nuevas oficinas en Daca (Bangladés), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Bangalore (India), Bangkok (Tailandia) y Toronto (Canadá).

En los seis primeros meses del año, las oficinas de representación organizaron 247 encuentros empresariales para promover a Dubái como centro global de negocios, captar inversiones extranjeras y darlo a conocer como plataforma de expansión hacia los mercados internacionales.

Esta red internacional funciona como plataforma estratégica que conecta a Dubái con las comunidades empresariales mundiales. Facilita los flujos de inversión en ambos sentidos, abre nuevas vías para el comercio bilateral y ayuda a las compañías en cada mercado a aprovechar las oportunidades que ofrece Dubái como puerta de entrada al mundo.

Las oficinas también cumplen un papel esencial en la promoción de las ventajas competitivas de Dubái como destino para el crecimiento empresarial. Ofrecen inteligencia de mercado aplicable y brindan apoyo a medida para las empresas internacionales que buscan establecerse en el emirato y expandirse a mercados globales de alto potencial.