Cámara de Ras Al Khaimah y Embajada de Perú exploran cooperación

RAS AL KHAIMAH, 18 de agosto de 2025 (WAM) – Mohammed Musabbeh Al Nuaimi, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ras Al Khaimah, se reunió con Alberto Alejandro Farje Orna, embajador de la República del Perú en los Emiratos Árabes Unidos, para analizar vías de fortalecimiento de las relaciones comerciales y económicas entre Ras Al Khaimah y Perú.

Ambas partes también examinaron oportunidades de cooperación e inversión en varios sectores clave. En el encuentro participaron diversos altos cargos.

Al Nuaimi subrayó que la Cámara de Ras Al Khaimah está comprometida con el refuerzo y la consolidación del sector privado como motor esencial de la economía del emirato, al tiempo que impulsa sólidas relaciones externas con socios en todo el mundo. Dio la bienvenida al establecimiento de asociaciones con inversores peruanos y confirmó la disposición de la Cámara a brindar todo tipo de apoyo para garantizar un crecimiento sostenible y la diversificación en distintos sectores. Añadió que estas alianzas contribuyen de manera significativa a situar la economía nacional de los Emiratos Árabes Unidos en los niveles más altos a escala mundial.

Por su parte, el embajador Farje expresó su satisfacción con las conversaciones, y destacó que pueden generar nuevas y prometedoras oportunidades de inversión para ambas partes. Asimismo, manifestó su confianza en ampliar y profundizar la colaboración entre Ras Al Khaimah y Perú en los próximos años.