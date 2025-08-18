Las instituciones benéficas de EAU: construir esperanza a través de la solidaridad y la entrega

ABU DABI, 18 AGO 2025 (WAM) - Las instituciones y asociaciones caritativas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) mantienen un papel clave en el impulso de la acción humanitaria, tanto a nivel nacional como internacional, reflejando el carácter solidario de la sociedad emiratí y su arraigada cultura de generosidad.

A lo largo de 2025, estas organizaciones han continuado con sus iniciativas humanitarias, de desarrollo y de apoyo comunitario, con un impacto positivo en miles de personas. Su labor responde a la visión de las autoridades emiratíes y al legado del fundador del país, el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan.

La Asociación Benéfica de Dubái ha destacado que la labor humanitaria constituye un valor fundamental y un rasgo distintivo de Emiratos, consolidando su posición como referente mundial en este ámbito.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), Ahmed Ibrahim Al Suwaidi, director ejecutivo de la asociación, afirmó que el objetivo es maximizar el alcance de sus acciones y contribuir al bienestar del mayor número posible de beneficiarios, tanto dentro como fuera del país.

Durante el primer semestre del año, la organización ha centrado sus esfuerzos en atender necesidades básicas de millones de personas en 20 países, además de sus programas de ayuda en todo el territorio emiratí. Según Al Suwaidi, se han construido 18 complejos residenciales y aldeas para proporcionar refugio a miles de familias, así como 470 viviendas destinadas a hogares con escasos recursos.

En el ámbito educativo, la asociación ha promovido la construcción de 25 escuelas en varios países, y ha puesto en marcha dos centros de formación profesional orientados a dotar a los jóvenes de habilidades clave para su inserción laboral. Además, se han desarrollado 361 proyectos de apoyo escolar, incluyendo la entrega de libros, material didáctico y suministros para estudiantes en situación vulnerable.

En materia de acceso al agua potable, la entidad ha perforado 3.922 pozos en comunidades desfavorecidas y ha ejecutado 1.416 proyectos de abastecimiento en zonas con escasez, garantizando el suministro de agua segura a miles de personas.

Durante el mes de Ramadán, la asociación llevó a cabo una campaña de asistencia que incluyó la distribución diaria de más de 25.000 comidas para el Iftar en distintas áreas de Ras Al Khaimah, así como la entrega de cestas de alimentos, vales de compra y ropa de Eid para familias y menores con escasos recursos.

La organización también participó en la operación “Caballero Valeroso 3”, con el envío de 6.000 cestas de alimentos, 6.000 lotes de productos para bebés, cuatro camiones cisterna de agua y un cargamento de medicamentos de 12 toneladas.

En la misma línea, la organización Sharjah Charity International ha mantenido este año su actividad solidaria a través de varios proyectos de desarrollo dentro y fuera del país.

Por su parte, la Fundación Benéfica y Humanitaria Saqr bin Mohammed Al Qasimi ha comunicado una serie de iniciativas llevadas a cabo durante el primer semestre de 2025, con un impacto directo y sostenible en la vida de miles de personas en Ras Al Khaimah y otras regiones.

Asimismo, la Asociación Benéfica de Emiratos ha continuado su labor durante este año con 1.451 proyectos solidarios ejecutados hasta junio, tanto a nivel nacional como internacional.

En Umm Al Qaiwain, Rashid Hamad Al Hamar, director general de la Fundación Caritativa y Humanitaria Saud bin Rashid Al Mualla, informó de que la ayuda prestada por la entidad durante el primer trimestre del año superó los 18,2 millones de dirhams (unos 4,5 millones de euros).