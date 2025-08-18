Emiratos realiza el 74º lanzamiento aéreo de ayuda sobre Gaza dentro de la operación Aves de la Bondad

ABU DABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos prosigue con su apoyo humanitario al pueblo palestino en la Franja de Gaza.

Este lunes, el país llevó a cabo el 74º lanzamiento aéreo de ayuda en el marco de la operación Aves de la Bondad, que forma parte de la misión Chivalrous Knight 3, en cooperación con Jordania y con la participación de Alemania, Italia, Bélgica, Francia, Países Bajos, Singapur e Indonesia.

El último envío incluyó suministros básicos de alimentos, preparados con el apoyo de organizaciones benéficas emiratíes, para contribuir a cubrir las necesidades urgentes de la población gazatí en medio de la actual crisis humanitaria.

Con este lanzamiento, el volumen total de ayuda proporcionada por Emiratos a través de la operación supera las 4.004 toneladas de alimentos y suministros vitales, lo que reafirma el firme compromiso del país con el pueblo palestino y con el fortalecimiento de su capacidad de resistencia.

Estas iniciativas ponen de relieve el papel protagonista de Emiratos en la ayuda humanitaria internacional, movilizando esfuerzos regionales y globales y manteniendo un legado de generosidad destinado a aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por las crisis.