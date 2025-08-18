Defensa Civil de Abu Dabi lanza campaña de vuelta al colegio

ABU DABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) – La Autoridad de Defensa Civil de Abu Dabi (ADCDA) ha puesto en marcha su campaña de vuelta al colegio bajo el lema “Nuestros Estudiantes, Nuestro Futuro”, coincidiendo con el inicio del curso académico 2025/2026.

La iniciativa busca promover un entorno educativo seguro y sostenible que proteja vidas y bienes, al tiempo que fomenta una cultura de seguridad y prevención dentro de la comunidad escolar.

La campaña se apoya en un enfoque integral de concienciación dirigido a estudiantes, padres, personal docente y administrativo, así como a monitores y conductores de transporte escolar y a la sociedad en general. Su objetivo es reforzar la preparación para hacer frente a distintas situaciones de emergencia de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en seguridad pública.

Entre sus metas principales figuran consolidar la cultura de la seguridad entre alumnos, familias y personal educativo; aumentar la sensibilización sobre medidas preventivas en centros escolares y autobuses para reducir riesgos potenciales; y dotar a la comunidad educativa de capacidad de respuesta eficaz en caso de emergencia.

La campaña también promueve conductas seguras mediante materiales didácticos adaptados a cada edad y utiliza los medios de comunicación, las plataformas digitales de la ADCDA y las redes sociales para difundir mensajes de gran impacto. Entre los temas prácticos tratados figuran simulacros de evacuación en colegios y viviendas, la importancia de los detectores de humo, el uso seguro de dispositivos eléctricos, la prevención de incendios, la necesidad de evitar el contacto con cables expuestos, la concienciación sobre los peligros de los fuegos artificiales y la promoción de alternativas seguras.

La iniciativa se dirige a todos los estudiantes, desde educación infantil hasta secundaria, además de a los padres, el profesorado, el personal administrativo, la comunidad local, el personal de apoyo y los responsables del transporte escolar.

La ADCDA subrayó que esta acción forma parte de sus esfuerzos permanentes por proteger vidas y bienes, respaldar un entorno educativo seguro y convertir la seguridad en un hábito cotidiano en la comunidad escolar. La autoridad instó a todos a seguir los contenidos de la campaña a través de sus plataformas digitales para conocer las directrices y consejos que garanticen un curso escolar seguro para todos.