Sultan bin Ahmed visita la Corte de Casación en Egipto

SHARJAH, 18 de agosto de 2025 (WAM) – El jeque Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vicegobernante de Sharjah y presidente del Consejo Judicial, visitó este lunes la Corte de Casación de la República Árabe de Egipto.

Durante su visita, el jeque Sultan bin Ahmed se reunió con el consejero Assem Abdel Latif Al Saeed, presidente de la Corte de Casación y del Consejo Superior de la Magistratura, en la sede del tribunal, en El Cairo.

El dirigente subrayó la importancia de las visitas que ha realizado a instituciones judiciales egipcias y señaló que los resultados han sido positivos y de gran provecho. Expresó además su aspiración de aplicar estas experiencias de manera que contribuyan a reforzar el sistema judicial en el emirato de Sharjah.

El presidente del Consejo Judicial explicó que la próxima etapa estará marcada por visitas continuas, dada la solidez del poder judicial en Egipto, con el objetivo de reforzar la cooperación y aprovechar plenamente su amplia experiencia jurídica e institucional. Elogió asimismo la fortaleza y el prestigio de este sector.

El jeque Sultan bin Ahmed transmitió su agradecimiento al presidente de la Corte de Casación y a todos los miembros del Consejo por su cooperación y cálida acogida, y afirmó que estos pasos ayudan a consolidar las profundas relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Egipto, además de favorecer el intercambio de experiencias en beneficio de los intereses comunes.

Por su parte, el presidente de la Corte de Casación de Egipto celebró la visita del presidente del Consejo Judicial y de la delegación que lo acompañaba, expresando su orgullo por este encuentro y la cordialidad que simboliza. Confirmó también la voluntad de la Corte de estrechar los lazos con Emiratos, y con Sharjah en particular, de manera que se refuerce la solidez de los sistemas judiciales de ambos países. Subrayó además que el tribunal pone todas sus capacidades y conocimientos a disposición de la delegación, deseándole éxito en el cumplimiento de su misión.

El jeque Sultan bin Ahmed asistió a una presentación audiovisual sobre la historia de la Corte de Casación, sus presidentes sucesivos y sus esfuerzos por garantizar la justicia y consolidar sus principios. Asimismo, revisó una colección de raros libros históricos conservados en la biblioteca del tribunal, que reflejan su rico legado jurídico.

Varios consejeros y jueces de la Corte explicaron las competencias del tribunal, sus mecanismos de trabajo y su papel en la defensa de la justicia y en la resolución de apelaciones, lo que refuerza su condición de máxima autoridad judicial de Egipto.

Al término del encuentro, el presidente del Consejo Judicial y el presidente de la Corte de Casación intercambiaron escudos conmemorativos y posaron para fotografías de grupo.