Zayed bin Mohamed bin Zayed recibe al campeón mundial de la UFC Khamzat Chimaev

ABU DABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) – El jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan dio la bienvenida, en el Aeropuerto Internacional Zayed, al campeón mundial Khamzat Chimaev, tras su victoria en el combate principal del UFC 319 en Chicago, donde conquistó el título mundial de peso medio al derrotar al sudafricano Dricus du Plessis.

El jeque Zayed felicitó a Chimaev por su logro histórico y elogió su determinación, disciplina y rendimiento de talla mundial, que le valieron su primer cinturón de peso medio y ampliaron su récord invicto a 15 victorias.

También subrayó el apoyo constante del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el seguimiento cercano del jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, en el impulso de la excelencia deportiva y la competitividad global de los atletas emiratíes.

Chimaev expresó su profundo agradecimiento al liderazgo emiratí, en particular al jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed, por su respaldo inquebrantable a los deportes de combate y por crear un entorno que permite a los deportistas prosperar en la escena internacional. También trasladó su agradecimiento al jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed por la cálida acogida y las felicitaciones personales.

Con 31 años, Chimaev es considerado una de las grandes promesas emergentes de las artes marciales mixtas. Su dominio táctico y su condición de invicto lo perfilan como una futura leyenda de este deporte.