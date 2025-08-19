Saud bin Saqr recibe al embajador de Eslovaquia

RAS AL KHAIMAH, 19 de agosto de 2025 (WAM) – El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras Al Khaimah, recibió a Pavol Panis, embajador de la República de Eslovaquia en Emiratos Árabes Unidos, en su palacio de la Ciudad Saqr bin Mohammed, con motivo del inicio de su misión diplomática.

El jeque Saud dio la bienvenida al embajador y le deseó éxito en su labor para reforzar la cooperación bilateral en diversos ámbitos.

Por su parte, el embajador eslovaco agradeció al gobernante de Ras Al Khaimah la cálida acogida y la hospitalidad, y destacó los sólidos lazos que unen a ambos países amigos.