Las transferencias financieras del sector bancario superan los 9,5 billones de dirhams en cinco meses

ABU DABI, 19 de agosto de 2025 (WAM) – El valor de las transferencias realizadas en el sistema bancario de Emiratos Árabes Unidos, a través del Sistema de Transferencia de Fondos de los Emiratos (UAEFTS), alcanzó los 9,528 billones de dirhams durante los cinco primeros meses de este año.

Según las estadísticas de operaciones bancarias publicadas este martes por el Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE), las transferencias efectuadas entre bancos sumaron 5,963 billones de dirhams, distribuidos de la siguiente manera: 1,1 billones en enero, 983.990 millones en febrero, 1,238 billones en marzo, 1,273 billones en abril y 1,089 billones en mayo.

Las transferencias realizadas por clientes superaron los 3,834 billones de dirhams, con 677.650 millones en enero, 649.480 millones en febrero, 791.313 millones en marzo, 879.940 millones en abril y 836.157 millones en mayo.

En cuanto a los cheques, las estadísticas de mayo mostraron que el valor de los compensados mediante sus imágenes superó los 603.161 millones de dirhams en los cinco primeros meses del año, mientras que el número de cheques liquidados alcanzó unos 9,6 millones.

Solo en mayo, el valor compensado fue de 131.490 millones de dirhams, correspondientes a más de dos millones de cheques.

De acuerdo con los datos del Banco Central, el valor de las retiradas de efectivo entre enero y mayo llegó a 99.791 millones de dirhams, mientras que los depósitos en metálico ascendieron a 83.900 millones.

Los indicadores bancarios también reflejaron que el valor de las inversiones de las entidades financieras se situó en 788.000 millones de dirhams al cierre de mayo, lo que supone un incremento del 1,8% respecto a abril (774.300 millones) y del 7,2% en comparación con finales del año pasado (734.800 millones).