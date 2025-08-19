Se esperan tormentas y fuertes vientos en partes de Emiratos durante los próximos dos días, según el Centro Nacional de Meteorología

ABU DABI, 19 de agosto de 2025 (WAM) – El Centro Nacional de Meteorología (NCM, por sus siglas en inglés) ha pronosticado que la región se verá afectada, entre el miércoles 20 y el jueves 21 de agosto, por la extensión de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y su desplazamiento desde el sur hacia el país, junto con el avance de sistemas de baja presión en superficie y en altura procedentes del sur.

Según el NCM, masas de aire húmedo fluyen desde el mar Arábigo y el golfo de Omán hacia Emiratos.

Las temperaturas diurnas aumentarán y, debido a la presencia de las montañas del este, se espera la formación de nubes convectivas sobre áreas dispersas, añadió el centro.

Entre el miércoles y el jueves, algunas zonas del este y del sur se verán afectadas, extendiéndose a áreas del interior. También se prevén nubes convectivas acompañadas de lluvias de intensidad variable, con episodios de relámpagos y truenos.

Los vientos soplarán de sureste a noreste, de moderados a fuertes en algunos momentos con las nubes convectivas, levantando polvo y arena y reduciendo la visibilidad horizontal.

El mar se mantendrá entre ligeramente agitado y moderado en el golfo Arábigo y en el mar de Omán.