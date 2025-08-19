Cleveland Clinic Abu Dhabi introduce un tratamiento innovador contra el ictus

ABU DABI, 19 de agosto de 2025 (WAM) – La Cleveland Clinic Abu Dhabi ha realizado el primer procedimiento de la región con el Artisse Intrasaccular Flow Modulator, un implante médico pionero para el tratamiento de aneurismas cerebrales de cuello ancho.

Designado por el Departamento de Salud de Abu Dabi como Centro de Excelencia en ictus, el hospital es el primero de Oriente Próximo y el norte de África en adoptar esta tecnología.

El procedimiento, mínimamente invasivo, consiste en introducir un catéter a través de un vaso sanguíneo para desplegar una malla que sella el aneurisma, evitando su rotura y reduciendo el riesgo de ictus.

El primer paciente tratado con este dispositivo en el hospital mostró el cierre exitoso del aneurisma a los tres meses, lo que subraya el potencial de la tecnología para ofrecer resultados más seguros y eficaces.

Fayeza Al Yafie, directora ejecutiva de Calidad Asistencial del Departamento de Salud de Abu Dabi, afirmó que este avance refleja el compromiso del emirato con la innovación y la atención médica avanzada. Por su parte, Khalil Zahra, neurocirujano de la Cleveland Clinic Abu Dhabi, señaló que el nuevo enfoque mejora el tratamiento de aneurismas complejos y reduce la necesidad de cirugías invasivas.

Desde el lanzamiento en 2017 del primer programa de trasplantes multiórganos de Emiratos, la Cleveland Clinic Abu Dhabi se ha consolidado como centro de referencia en atención médica avanzada. La incorporación de este dispositivo refuerza aún más su papel como polo de innovación neurológica en la región.