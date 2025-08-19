Shurooq invierte 300 millones de dirhams en siete complejos ecoturísticos de lujo

SHARJAH, 19 de agosto de 2025 (WAM) – La Autoridad de Inversión y Desarrollo de Sharjah (Shurooq) ha invertido más de 300 millones de dirhams en el desarrollo de la Sharjah Collection, una cartera de siete complejos ecoturísticos de lujo que ofrecen experiencias de bienestar, patrimonio y naturaleza en todo el emirato.

En conjunto, los complejos cuentan con 154 unidades de alojamiento de alto nivel en paisajes diversos, que van desde manglares costeros y dunas desérticas hasta valles montañosos y aldeas patrimoniales.

El sector mundial del turismo de bienestar superará el billón de dólares en 2025, según el Global Wellness Institute, mientras que el turismo pausado (slow travel) crece en torno al 10% anual. Sharjah registró en 2024 un aumento del 11% en el número de visitantes, con la ocupación internacional en alza durante el primer trimestre de 2025.

Entre los destinos figura Al Faya Retreat, en el desierto de Mleiha, que reutiliza edificios de los años sesenta convertidos en un alojamiento boutique de cinco habitaciones con vistas al desierto. Kingfisher Retreat, en Kalba, desarrollado junto a la Autoridad de Medio Ambiente y Áreas Protegidas, ofrece 40 tiendas de lujo dentro de una reserva de manglares. En el Parque Nacional de Mleiha, Moon Retreat dispone de cúpulas y tiendas premium con actividades como observación de estrellas y yoga.

Al Badayer Retreat, en las dunas rojas de Sharjah, incluye 46 unidades diseñadas al estilo tradicional de caravanserai. Najd Al Meqsar, en Khorfakkan, integra siete casas patrimoniales restauradas en Wadi Wishi, mientras que Al Rayaheen Retreat ofrece 19 viviendas rehabilitadas en el casco histórico de Khorfakkan.

Con lanzamiento previsto en el cuarto trimestre de 2025, Nomad presentará 20 caravanas solares en los valles montañosos de Kalba, concebidas para fomentar la desconexión digital y la inmersión en la naturaleza. Se han adoptado medidas de protección ambiental para preservar la biodiversidad de la zona.

Ahmed Obaid Al Qaseer, consejero delegado de Shurooq, afirmó que los complejos funcionan como “puentes vivos entre el visitante y el lugar, preservando el patrimonio y reintroduciendo la identidad local en una forma contemporánea”.

Añadió: “La diversidad natural de Sharjah ha ofrecido un terreno fértil para proyectos que conectan con el espíritu de cada enclave. La Sharjah Collection es una expresión estratégica de esta visión, con cada retiro diseñado para reflejar su entorno”.

La colección, gestionada por Shurooq, forma parte de una cartera hotelera valorada en 850 millones de dirhams y refuerza la visión del emirato de un desarrollo sostenible. Su objetivo es ofrecer experiencias que combinen autenticidad cultural, equilibrio ecológico y turismo pausado, al tiempo que generan empleo y protegen el medio ambiente mediante una arquitectura sostenible y operaciones de bajo carbono.