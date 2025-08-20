El presidente de EAU recibe un mensaje escrito del presidente de Egipto, entregado por Khalifa Shaheen Al Marar

ABU DABI, 20 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió un mensaje escrito de Abdel Fattah El-Sisi, presidente de la República Árabe de Egipto, sobre las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la acción árabe conjunta.

Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, recibió la misiva durante un encuentro con Sharif Eissa, embajador de Egipto en Emiratos Árabes Unidos, celebrado en la sede del ministerio en Abu Dabi.

Durante la reunión, ambas partes abordaron formas de ampliar la cooperación entre los dos países, además de diversos temas y cuestiones de interés común.