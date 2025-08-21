El Pabellón de Emiratos en la Expo 2025 de Osaka alcanza el récord de tres millones de visitantes

OSAKA, 21 de agosto de 2025 (WAM) — El Pabellón de los Emiratos Árabes Unidos en la Expo 2025 de Osaka, Kansai, ha recibido a su visitante número tres millones, un récord que marca otro hito en su trayectoria como uno de los pabellones nacionales más visitados y admirados de la exposición.

Desde su apertura a mediados de abril, el pabellón se ha consolidado como un espacio de narración, conexión y descubrimiento. Con el lema De la Tierra al Éter, ofrece una experiencia inmersiva que conecta la rica herencia cultural de Emiratos con su visión de futuro y de progreso global.

El equipo del pabellón celebró el hito interactuando con los visitantes y recordando el recorrido realizado hasta ahora. Ese día, los asistentes fueron recibidos con la hospitalidad y cercanía que han convertido al pabellón en uno de los favoritos del público.

Los embajadores juveniles, junto con el resto del equipo, han desempeñado un papel central en esta experiencia: han dado vida a las historias, fomentado el diálogo y creado momentos de auténtico intercambio cultural. Su energía, visión y hospitalidad han sido determinantes para alcanzar este logro.

Shihab Alfaheem, embajador extraordinario y plenipotenciario de Emiratos en Japón y comisario general del Pabellón en la Expo 2025 de Osaka, declaró: «Alcanzar los tres millones de visitantes es un gran hito para el pabellón de EAU. Es un logro valioso que refleja la resonancia mundial de nuestra historia y nuestras aspiraciones compartidas para el futuro. Cada visitante que cruza nuestras puertas aporta su propia voz a este viaje colectivo. Juntos estamos dando forma a una narrativa que trasciende fronteras, abraza la diversidad y acelera el progreso. Con dos meses por delante, queremos que aún más personas vivan esta experiencia».

Diseñado por el Earth to Ether Design Collective, un consorcio de socios emiratíes, japoneses e internacionales, el pabellón ha recibido elogios por su propuesta arquitectónica, su construcción sostenible y su capacidad narrativa. Sus 90 columnas, elaboradas a partir de desechos de palma datilera e inspiradas en esa planta, reflejan una filosofía de diseño basada en un propósito compartido, el intercambio creativo y la búsqueda del progreso para toda forma de vida.

En su interior, los visitantes recorren cinco zonas temáticas que muestran los avances de Emiratos en exploración espacial, innovación sanitaria, tecnologías sostenibles y patrimonio cultural. El diseño sensorial, las instalaciones interactivas y el relato expositivo han contribuido a una experiencia altamente atractiva.

Más allá de la arquitectura y las exposiciones, el pabellón se ha convertido en un vibrante centro cultural de la Expo. Su programación diaria incluye conferencias de expertos, talleres creativos, muestras gastronómicas emiratíes y actuaciones artísticas que atraen tanto a visitantes como a otros participantes de la exposición.

Muchos asistentes han regresado una segunda o incluso tercera vez, prueba de la huella duradera que deja la experiencia y de la conexión que genera entre culturas. Estos encuentros siguen convocando a numerosos visitantes, reforzando el papel del pabellón como espacio de diálogo, creatividad y vínculo humano.

Con la Expo 2025 abierta hasta el 13 de octubre, el Pabellón de Emiratos Árabes Unidos continúa recibiendo al mundo con los brazos abiertos e invitando a cada visitante a explorar los valores perdurables del país y su visión de un futuro compartido y próspero.