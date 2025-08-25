CARACAL, de EDGE, presentará en la ADIHEX 2025 su nueva línea de pistolas y rifles comerciales fabricados en Emiratos

ABU DABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — CARACAL, filial del grupo EDGE y líder regional en el diseño y producción de armas de fuego de alto rendimiento, participará por 18ª vez en la Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Abu Dabi (ADIHEX 2025).

Como patrocinador oficial de armamento en la 22ª edición del certamen anual, la compañía exhibirá su última línea de pistolas y rifles comerciales fabricados en Emiratos Árabes Unidos, además de munición de pequeño calibre producida por su filial Caracal Light Ammunition (CLA), el único fabricante de municiones del país. También se mostrarán rifles de caza de alta gama de Merkel, la filial alemana de CARACAL con más de un siglo de experiencia en la producción de armas de lujo.

“El ADIHEX 2025 ofrece a CARACAL una oportunidad ideal para estrechar lazos con las crecientes comunidades regionales de tiro deportivo y caza. Este año presentaremos los últimos avances en armas comerciales de precisión y rifles de caza personalizados. Desde pistolas de alto rendimiento de 9x19 mm hasta rifles únicos y munición producida localmente, nuestra exhibición pone de relieve cómo Emiratos está a la vanguardia de la tecnología en armas ligeras, al tiempo que celebra la rica herencia e historia de la nación”, afirmó Hamad Al Ameri, consejero delegado de CARACAL.

En línea con esa celebración del patrimonio emiratí, CARACAL mostrará tres rifles de caza Merkel Helix Deluxe VIP, con grabados artesanales exclusivos que incluyen un caballo árabe, el Fuerte de Al Jaheli y el perfil urbano de Dubái.

Entre los modelos de Merkel que estarán expuestos figuran los Helix Speedster, Helix Black, Helix Noblesse, el rifle monotiro K5, el rifle de cerrojo Jaeger, los rifles de caza Anschütz y modelos de cañón superpuesto. También se presentarán distintas versiones del Liwa Arms Chayeh Z20, el Chayeh Z22 ‘Saktoon’, así como la pistola CARACAL 2011, en varias configuraciones.