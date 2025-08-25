El Foro Internacional de Comunicación Gubernamental de Sharjah reunirá a 237 ponentes internacionales en 110 eventos en 2025

SHARJAH, 25 de agosto de 2025 (WAM) — El Foro Internacional de Comunicación Gubernamental (IGCF) regresa en su 14ª edición con un amplio programa que contará con 237 ponentes internacionales, entre líderes gubernamentales, expertos mundiales, académicos e innovadores.

El evento se celebrará los días 10 y 11 de septiembre en el Expo Centre Sharjah, bajo el lema “Comunicación para la calidad de vida”. Están previstos más de 110 actos, que incluirán mesas redondas, conferencias magistrales y una serie de talleres prácticos.

La edición de este año sitúa la calidad de vida en el centro de la agenda, al reconocerla como una prioridad esencial en las políticas de desarrollo y en el bienestar humano. El foro analizará el papel estratégico de la comunicación en la transformación de visiones de desarrollo en realidades, en el fortalecimiento de la confianza pública en los gobiernos y en la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Durante dos días, el IGCF 2025 reunirá a destacados especialistas para debatir cuestiones globales urgentes que afectan directamente a la calidad de vida —desde la seguridad alimentaria, la salud pública y la educación hasta la sostenibilidad medioambiental y la economía verde—.

Según Tariq Saeed Allay, director general de la Oficina de Medios del Gobierno de Sharjah, “el IGCF nació de la convicción de que la comunicación es una herramienta fundamental para afrontar los retos globales, sobre todo en una era en la que el cambio climático, la salud, la pobreza, el hambre, la educación y la sostenibilidad están cada vez más interconectados. La comunicación desempeña un papel estratégico al transmitir información precisa, capacitar a las sociedades para un compromiso significativo y posibilitar respuestas innovadoras a desafíos compartidos. Es un mecanismo clave para gestionar las profundas transformaciones que dan forma a nuestro mundo”.

Añadió: “La presencia de un grupo tan diverso de líderes y expertos en Sharjah subraya el compromiso del emirato con el desarrollo y con las causas humanitarias. El IGCF se ha consolidado como una plataforma global para el lanzamiento de ideas innovadoras y el intercambio de experiencias. Esta edición reafirma que el bienestar humano y la calidad de vida deben guiar las políticas de desarrollo, y que una comunicación transparente, centrada en las personas, es fundamental para generar confianza y promover alianzas internacionales que conduzcan a un futuro más equilibrado y sostenible”.

El foro contará con 51 mesas redondas, que abordarán temas como seguridad alimentaria, salud pública, educación, economía verde y sostenibilidad. Siete conferencias magistrales serán impartidas por líderes globales y responsables políticos, además de 22 talleres prácticos que permitirán la interacción directa entre participantes y expertos. El evento concluirá con la entrega del Premio Sharjah de Comunicación Gubernamental, que reconoce la excelencia y la innovación en la comunicación pública a escala mundial.

Este año, el IGCF reunirá a 30 socios estratégicos, entre organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, centros de investigación y grandes empresas de tecnología y medios de comunicación, que contribuirán a un programa diverso desarrollado en 22 plataformas interactivas diseñadas para fomentar el diálogo abierto, el intercambio de conocimiento y las iniciativas colaborativas que mejoren la calidad de vida.

El foro pondrá el foco en cinco prioridades globales: seguridad alimentaria, salud pública, educación, sostenibilidad medioambiental y economía verde. La elección de estos ejes refleja la visión del IGCF de la comunicación como un medio esencial para generar confianza entre gobiernos y comunidades, además de subrayar el papel de la innovación y la tecnología como motores principales en el diseño de políticas futuras que prioricen la calidad de vida.