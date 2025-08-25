Mohamed bin Zayed Al Nahyan discute el fortalecimiento de las relaciones bilaterales para promover el desarrollo entre Emiratos Árabes Unidos y Angola

LUANDA, 25 de agosto de 2025 (WAM) -– El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y João Manuel Lourenço, presidente de Angola, discutieron formas de fortalecer las relaciones bilaterales en favor del desarrollo de las naciones.

Los dos líderes se reunieron en Luanda como parte de la visita de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, a Angola. João Lourenço dio la bienvenida al líder emiratí, expresando su aprecio por la visita y destacando el impacto significativo para las relaciones entre los dos países.

Por su parte, el jeque Mohamed bin Zayed expresó su satisfacción por visitar Angola y felicitó a João Lourenço y al pueblo angoleño por el 50º aniversario de la independencia del país este año, deseando aún más progreso y prosperidad para Angola y su pueblo.

Las dos partes discutieron el progreso en las relaciones bilaterales, así como los esfuerzos conjuntos para aprovechar todas las oportunidades de fortalecer los lazos, particularmente en los campos de la energía, la tecnología, la agricultura, la seguridad alimentaria y la logística, entre otros.

En este sentido, el jeque Mohamed bin Zayed declaró que las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Angola continúan creciendo, especialmente en las áreas de inversión y desarrollo. Al Nahyan afirmó el interés de Emiratos en ampliar aún más sus lazos con Angola con el objetivo de apoyar las aspiraciones de desarrollo de ambos países. El presidente también destacó el compromiso de Emiratos de trabajar con Angola para incentivar inversiones en sectores orientados al futuro, basándose en su determinación de construir asociaciones eficaces que generen crecimiento y prosperidad para todos.

Los dos líderes también intercambiaron opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo y enfatizaron la importancia de trabajar juntos por la estabilidad global en beneficio de todos.

El jeque Mohamed bin Zayed declaró que Emiratos Árabes Unidos y Angola están unidos por una visión compartida de desarrollo sostenible, crecimiento y prosperidad, afirmando que Emiratos pretende cooperar aún más con Angola en este sentido, basándose en sus esfuerzos de larga data para promover asociaciones eficaces como camino esencial para estimular el desarrollo y la prosperidad.

Al Nahyan expresó su confianza en que la actual presidencia de Angola en la Unión Africana tendrá un impacto significativo en la promoción de la paz y la reconciliación en todo el continente, elogiando el papel de João Lourenço en este sentido.

El presidente Al Nahyan añadió que Emiratos está comprometido en construir asociaciones estratégicas con países africanos mientras apoya todos los esfuerzos para fortalecer el desarrollo y la estabilidad en la región en beneficio de todos los pueblos.

Por su parte, João Lourenço elogió la visita del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan a Angola como histórica, afirmando que Emiratos Árabes Unidos y Angola comparten una amistad de larga data que ha traído resultados positivos para ambos países. Al Nahyan añadió que las dos naciones continúan presenciando el crecimiento de los lazos, observando que las empresas emiratíes tienen una fuerte presencia en Angola y han contribuido a apoyar su economía. Al Nahyan prosiguió diciendo que los acuerdos y memorandos de entendimiento anunciados durante la visita reforzarán la cooperación en los campos de la energía renovable, la logística, la agricultura y otros sectores, al mismo tiempo que beneficiarán a la economía angoleña y crearán oportunidades para la juventud.

La delegación que acompañaba al presidente de Emiratos Árabes Unidos incluía al teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; al jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicejefe de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; al jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; y a varios altos funcionarios.

Participaron en las conversaciones, por parte angoleña, varios ministros y altos funcionarios.