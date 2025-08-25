Emiratos realiza el 80º lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria de la operación “Pájaros de la Bondad” para apoyar a Gaza

ABU DABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos continúa prestando apoyo humanitario al pueblo palestino en la Franja de Gaza, tras completar este lunes el 80º lanzamiento aéreo de suministros de socorro como parte de la operación “Pájaros de la Bondad”, llevada a cabo en cooperación con Jordania y con la participación de Alemania e Indonesia.

El envío más reciente incluyó cantidades de alimentos básicos, preparados con el apoyo de instituciones y organizaciones benéficas emiratíes, para contribuir a cubrir las necesidades urgentes de la población en medio de las graves condiciones humanitarias en el enclave.

Con esta entrega, el total de ayuda proporcionada por Emiratos a través de la operación ha superado las 4.068 toneladas, entre alimentos y materiales esenciales de socorro. La acción refleja el compromiso firme del país con el apoyo al pueblo palestino y con el fortalecimiento de su resistencia.

Estas iniciativas subrayan el papel pionero de Emiratos en la ayuda humanitaria internacional, al fomentar la cooperación regional y global y promover una cultura de solidaridad para aliviar el sufrimiento de los afectados por las crisis.