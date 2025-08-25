Los presidentes de Emiratos y Angola presencian la firma de un acuerdo de asociación económica integral y varios memorandos de entendimiento

LUANDA, 25 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Angola, João Manuel Lourenço, en Luanda al intercambio de un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre ambos países, en el marco de la visita de Estado del mandatario emiratí a Angola.

Mohamed bin Zayed afirmó que el CEPA impulsará la cooperación económica entre Emiratos y Angola, al estimular el comercio, ampliar las inversiones y reforzar la coordinación entre las comunidades empresariales de ambos Estados. Subrayó que el acuerdo representa un paso importante en el fortalecimiento de las alianzas estratégicas de Emiratos con naciones africanas que comparten su visión de crecimiento económico y sostenibilidad. Añadió que también refleja la determinación de Abu Dabi de promover la prosperidad compartida, crear oportunidades para las nuevas generaciones y dar respuesta a sus aspiraciones de desarrollo.

João Lourenço celebró el acuerdo y los distintos memorandos de entendimiento firmados, y destacó su importancia para reforzar y diversificar la cooperación económica en beneficio de los pueblos de las dos naciones.

El CEPA fue intercambiado por el ministro emiratí de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, y el ministro angoleño de Industria y Comercio, Rui Miguêns de Oliveira.

El acuerdo profundiza los lazos económicos entre Emiratos y Angola al eliminar o reducir aranceles, suprimir barreras innecesarias al comercio, ampliar el acceso a mercados para exportaciones de servicios y generar nuevas oportunidades de inversión y cooperación en distintos sectores.

Con un comercio no petrolero que alcanzó los 2.170 millones de dólares en 2024 y que creció un 29,7% en el primer semestre de este año, hasta los 1.400 millones de dólares, el CEPA entre Emiratos y Angola se prevé que impulse aún más los flujos comerciales y de inversión, beneficiando a ambos países.

Los presidentes Mohamed bin Zayed y João Lourenço también presenciaron la firma de varios memorandos de entendimiento, entre ellos uno en el ámbito de la inteligencia artificial, otro entre el Banco Central de Emiratos y el Banco Nacional de Angola, y un tercero entre Al Dahra y el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Angola.

El presidente emiratí señaló que los acuerdos y memorandos de entendimiento firmados en los sectores público y privado reflejan el compromiso compartido de ambos países de aprovechar todas las oportunidades para inaugurar una nueva etapa de cooperación.

El memorando en materia de inteligencia artificial fue suscrito por el jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior emiratí, y por José de Lima Massano, ministro de Estado angoleño para la Coordinación Económica.

El acuerdo entre el Banco Central de Emiratos y el Banco Nacional de Angola fue firmado por Khaled Mohamed Balama, gobernador del Banco Central emiratí, y Manuel António Tiago Dias, gobernador del Banco Nacional de Angola.

El memorando entre Al Dahra y el Ministerio de Agricultura y Silvicultura angoleño fue firmado por Ahmed Saeed Al Suwaidi, director de Relaciones Corporativas del grupo Al Dahra, y por Téte António, ministro angoleño de Relaciones Exteriores.

Las dos partes anunciaron además varios acuerdos y memorandos de entendimiento en áreas diversas, como consultas políticas, cooperación diplomática, turismo, inversión, energías renovables, cultura, educación, trabajo, deporte, sanidad, acción climática y tecnología, entre otros ámbitos que responden a las aspiraciones de desarrollo de ambos países.