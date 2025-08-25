Declaración de Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan con motivo de la visita oficial a Angola del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan

ABU DABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, emitió una declaración con motivo de la visita oficial del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a la República de Angola. El texto dice lo siguiente:

“La visita histórica del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan a Angola refleja la firme visión de Emiratos Árabes Unidos de construir sólidas asociaciones estratégicas con África, basadas en una amistad de larga data, el respeto mutuo y el esfuerzo compartido hacia un futuro más próspero para nuestros pueblos.

Las relaciones entre Emiratos y África se han intensificado de forma notable, convirtiéndose en un modelo de cooperación constructiva en sectores clave como la energía sostenible, la seguridad alimentaria, las infraestructuras, la educación, la transformación digital y la sanidad. A través de inversiones y proyectos emblemáticos, Emiratos sigue apoyando el camino de desarrollo del continente.

La visita del presidente Mohamed bin Zayed a Angola subraya los vínculos profundos entre nuestros dos países. Coincidiendo con la presidencia angoleña de la Unión Africana (UA), abre importantes oportunidades de cooperación en ámbitos de interés común y sienta las bases para logros significativos que beneficiarán tanto a ambas naciones como a la región en su conjunto.

Valoramos el destacado papel de Angola como voz global de África, ya sea a través de la UA, del G20 o de otros foros y plataformas internacionales de peso, y nos enorgullece la estrecha asociación que nos une en la tarea de reforzar la presencia africana en la escena internacional.

Esta visita histórica marca un momento crucial en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, reafirma el compromiso duradero de Emiratos con el desarrollo sostenible de África y amplía la cooperación en todos los sectores para cumplir las aspiraciones de nuestras dos naciones de mayor crecimiento y prosperidad.”