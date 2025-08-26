Emiratos declara festivo el 5 de septiembre por el nacimiento del Profeta

DUBÁI, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Las instituciones federales de Emiratos Árabes Unidos celebrarán el próximo viernes 5 de septiembre la festividad del nacimiento del profeta Mahoma.

La Autoridad Federal para los Recursos Humanos del Gobierno (FAHR) emitió una circular dirigida a todos los ministerios y entidades federales sobre el festivo y, con este motivo, transmitió sus mejores deseos al liderazgo, al Gobierno y al pueblo de Emiratos, así como a las naciones árabes e islámicas.

Por su parte, el Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización (MoHRE) anunció que el 5 de septiembre será también día festivo retribuido para los empleados del sector privado. El ministerio trasladó igualmente sus felicitaciones y mejores deseos a la dirigencia del país, a los ciudadanos y a los residentes.