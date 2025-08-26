El embajador de Emiratos en Argentina se reúne con el presidente de Uruguay

MONTEVIDEO, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Saeed Abdullah Al Qamzi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en la República Argentina y embajador no residente en Uruguay, se reunió con Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Mario Lubetkin, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Al Qamzi transmitió los saludos del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum; y del vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, al presidente Orsi, junto con sus felicitaciones por el 200º Día Nacional de Uruguay y sus deseos de más progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo uruguayo.

Por su parte, el presidente Orsi hizo llegar sus saludos al presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al vicepresidente Mohammed bin Rashid Al Maktoum y al vicepresidente Mansour bin Zayed Al Nahyan, y expresó sus mejores deseos de desarrollo y crecimiento para el Gobierno y el pueblo emiratí.

Orsi elogió el progreso de las relaciones bilaterales en ámbitos de interés común, así como los logros pioneros de Emiratos en materia de desarrollo, y reafirmó la aspiración de su país de reforzar la cooperación con Emiratos en todos los campos.

A su vez, Al Qamzi reiteró el compromiso de Emiratos con el fortalecimiento de la cooperación con Uruguay, de forma que sirva a los intereses comunes y profundice los lazos entre ambos países y pueblos.

El encuentro puso de relieve la voluntad de ambas partes de ampliar la cooperación bilateral y reforzar la coordinación en cuestiones de interés común, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las dos naciones.