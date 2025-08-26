El ‘Hamdan Humanitarian Ship 9’ comienza la carga para apoyar a Gaza en el marco de la Operación Chivalrous Knight 3

ABU DABI, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Este martes comenzó en el puerto de Jálifa (KEZAD), en Abu Dabi, la carga del Hamdan Humanitarian Ship 9.

Una vez completada, la embarcación zarpará hacia el puerto egipcio de Al Arish para entregar su cargamento, que posteriormente será trasladado a la Franja de Gaza, como parte de los esfuerzos humanitarios de Emiratos Árabes Unidos en el marco de la Operación Chivalrous Knight 3.

El buque transporta un gran cargamento de ayuda humanitaria y de socorro de unas 7.000 toneladas, destinado a aliviar el sufrimiento de la población civil en Gaza y a proporcionar suministros esenciales en las difíciles condiciones que atraviesa.

El envío incluye una amplia variedad de alimentos, lotes de comida preparada, suministros para cocinas comunitarias, cinco ambulancias y otros recursos adicionales para reforzar el sector sanitario.

Esta iniciativa humanitaria urgente se lleva a cabo bajo las directrices de Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la Región de Al Dhafra y presidente de la Media Luna Roja de Emiratos (ERC), para respaldar al pueblo palestino.

La operación refleja el enfoque humanitario constante de Emiratos, basado en la ayuda a quienes la necesitan, así como su compromiso de reforzar los esfuerzos de socorro en cooperación con sus instituciones benéficas y humanitarias.