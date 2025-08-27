El embajador de Emiratos presenta credenciales como embajador no residente ante el ministro de Exteriores de Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ, 27 de agosto de 2025 (WAM) — Mohammed Abdullah bin Khater Al Shamsi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Colombia, entregó una copia de sus credenciales como embajador no residente en Panamá a Javier Martínez-Acha Vásquez, ministro de Asuntos Exteriores panameño.

La presentación tuvo lugar en la sede de la Cancillería panameña, en una reunión en la que ambas partes repasaron las relaciones bilaterales y exploraron vías para reforzar la cooperación en distintos ámbitos de interés común.

Al Shamsi expresó su deseo de estrechar los lazos entre Emiratos y Panamá, y reafirmó el compromiso de su país de impulsar la cooperación en múltiples sectores en beneficio de ambos Estados.

Por su parte, el ministro de Exteriores panameño deseó éxito a Al Shamsi en el desempeño de sus funciones y subrayó la disposición de Panamá a fortalecer sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos en todos los ámbitos.