El príncipe heredero de Ajman recibe al jefe del Consejo de Ciberseguridad de Emiratos Árabes Unidos

AJMAN, 27 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajman y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, recibió en el Palacio del Gobernante al doctor Mohammed Al Kuwaiti, jefe de Ciberseguridad del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos en el Consejo de Ciberseguridad, y a la doctora Ohoud Shehail, directora general del Departamento Digital de Ajman y miembro del consejo.

En la reunión, a la que asistieron varios jeques y altos cargos, se abordaron fórmulas para reforzar la infraestructura digital y la ciberseguridad en línea con las prioridades nacionales.

El príncipe heredero elogió el papel del Consejo de Ciberseguridad en la lucha contra las amenazas digitales, en la protección del ecosistema tecnológico del país y en el fortalecimiento de su posición internacional. Subrayó que la ciberseguridad es un pilar fundamental de la economía digital sostenible y esencial para garantizar la estabilidad económica y social en medio de la rápida transformación digital.

Ammar bin Humaid reafirmó el compromiso del Gobierno de Ajman de apoyar las iniciativas destinadas a formar y capacitar a cuadros nacionales en materia de ciberseguridad. También destacó los esfuerzos del emirato por adoptar las mejores prácticas internacionales y por ampliar la cooperación nacional e internacional para crear un entorno digital seguro que favorezca el desarrollo sostenible y refuerce la confianza de los inversores.

El encuentro también abordó el desarrollo de la infraestructura digital y de la computación en la nube, así como su papel en el avance de sectores clave y en la mejora de los servicios digitales gubernamentales.

Al Kuwaiti señaló que la transformación digital ha dejado de ser una mera opción tecnológica para convertirse en un pilar central que permite a las instituciones aprovechar las oportunidades de la tecnología moderna. Resaltó que la computación en la nube es un elemento esencial de este proceso, por su capacidad para almacenar, gestionar y analizar datos, lo que incrementa la eficiencia operativa, reduce costes y aumenta la flexibilidad de los servicios públicos, abriendo paso a soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de los ciudadanos y a las aspiraciones futuras.

Por su parte, Ohoud Shehail destacó que la inversión en soluciones digitales e inteligencia artificial es clave para consolidar Ajman entre las principales ciudades inteligentes. Añadió que este tipo de inversiones incrementan la eficiencia y la sostenibilidad de los servicios públicos, en consonancia con la visión de Emiratos Árabes Unidos de construir un futuro digital más seguro e innovador.