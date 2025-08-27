Un equipo de rescate de Emiratos sigue combatiendo los incendios forestales en Albania

TIRANA, 27 de agosto de 2025 (WAM) — El equipo de rescate de Emiratos Árabes Unidos continúa sus esfuerzos para sofocar los graves incendios forestales que arrasan varias zonas de la República de Albania.

Desde su llegada, la unidad ha realizado 27 misiones aéreas especializadas con dos helicópteros Black Hawk. En estas operaciones se efectuaron 680 descargas de agua sobre los principales focos, en las que se utilizaron más de 1.261 toneladas, lo que ha contribuido de manera significativa a contener y frenar la propagación de las llamas.

Estas labores excepcionales se llevan a cabo pese a los grandes desafíos en el terreno, entre ellos las altísimas temperaturas y la complicada orografía de las zonas afectadas. Las operaciones se desarrollan en estrecha cooperación y coordinación con las autoridades albanesas competentes.

El equipo emiratí inició sus misiones en los bosques de Gramsh, Ballolli, la zona costera de Vlorë y otras regiones, siguiendo las directrices del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de apoyar a Albania en la lucha contra los incendios forestales.

Siguen celebrándose reuniones de coordinación entre el equipo de Emiratos y responsables albaneses para elaborar los planes necesarios que permitan acelerar las operaciones de extinción, además de un seguimiento constante sobre el terreno en las áreas ya controladas para evitar que el fuego vuelva a reavivarse.