El Foro de la Mujer emiratí destaca referentes inspiradores en liderazgo, diplomacia, negocios e innovación

DUBÁI, 28 de agosto de 2025 (WAM) — El Foro de la Mujer emiratí reunió a altas funcionarias, expertas, empresarias y jóvenes para celebrar los logros de las mujeres en ámbitos como el gobierno, la diplomacia, los negocios, la innovación y la sostenibilidad. El encuentro presentó historias de éxito inspiradoras y modelos de referencia, reflejando la visión de la dirección de Emiratos de situar a la mujer como socia clave en el progreso nacional y en la representación internacional.

En una sesión especial, Amna Fikri, embajadora de Emiratos en Finlandia y Estonia, subrayó el papel de las pioneras diplomáticas emiratíes en la proyección global del país, y atribuyó sus logros a la visión y al respaldo de la dirección nacional. Recordó su temprana vocación por las relaciones internacionales, su empeño en forjar una carrera diplomática y el apoyo recibido, en especial del jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Exteriores. También elogió a la jequesa Fátima bint Mubarak, la Madre de la Nación, por su labor en favor del empoderamiento de las mujeres tanto en el plano local como internacional.

Al referirse a los desafíos de la diplomacia, señaló las diferencias culturales y la distancia con el hogar como obstáculos, aunque destacó que la dedicación y la constancia han permitido a las mujeres representar a Emiratos con distinción. Animó a las jóvenes aspirantes a diplomáticas a trabajar duro y aprovechar las oportunidades que ofrece la dirección del país.

En un panel sobre el liderazgo femenino en el sector público, Hessa Buhumaid, directora general de la Autoridad de Desarrollo Comunitario de Dubái, y Aisha Miran, directora general de la Autoridad de Conocimiento y Desarrollo Humano de Dubái, hablaron del papel creciente de las mujeres en el gobierno. Buhumaid destacó las aportaciones de las emiratíes en los últimos 50 años, desde la educación al desarrollo comunitario, e insistió en la importancia de aprovechar las oportunidades sin renunciar a su identidad nacional. Miran señaló que la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad es un referente regional y global, apoyado por la dirección del país y las iniciativas de Fátima bint Mubarak y de la jequesa Manal bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidenta del Consejo de Equilibrio de Género de Emiratos.

Khaled Al Nuaimi, director de la Autoridad Federal de la Juventud, destacó el papel estratégico de las mujeres, especialmente las jóvenes, en el desarrollo y la construcción nacional. Indicó que más del 73% de los consejos juveniles locales están integrados por mujeres, al igual que el 48% de los participantes en la Iniciativa Global de la Juventud emiratí.

Por su parte, Shayma Alawadhi, subsecretaria interina de Desarrollo y Regulación del Mercado Laboral, resaltó la importancia de las mujeres en el sector privado y en el proceso de emiratización. Según dijo, más del 70% de las emiratíes que trabajan en este ámbito tienen menos de 35 años, especialmente en áreas como inteligencia artificial, energías renovables y economía digital.

Souad Jamal AlSerkal, fundadora y directora ejecutiva de Comm-Cation Consultancy, destacó el entorno favorable de Emiratos para el desarrollo femenino, que ha permitido a las mujeres abrirse camino en todos los sectores. Compartió su experiencia en el emprendimiento, subrayando la importancia de la perseverancia y el trabajo duro, e instó a las nuevas generaciones a abrazar los retos y perseguir sus sueños.

El foro también puso de relieve los logros de la nueva generación de mujeres emiratíes. La chef Aysha Al Obeidli, la más joven del país, habló de su pasión por la gastronomía, mientras que Ghaya Al Ahbabi, la embajadora más joven de UNICEF para la COP28, destacó su dedicación a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Otra sesión, con Amna Al Suwaidi, directora general interina del Sector de Recursos del Futuro del Departamento de Recursos Humanos de Dubái, resaltó las iniciativas de apoyo al equilibrio entre vida personal y profesional, la formación continua y el liderazgo compartido entre hombres y mujeres.

Organizado por el Dubai Women Establishment, el Foro de la Mujer emiratí es el principal evento oficial con motivo del Día de la Mujer emiratí, instaurado en 2015 por Fátima bint Mubarak. Celebrado en el Ritz-Carlton del Centro Financiero Internacional de Dubái, el encuentro conmemoró el 10º aniversario de la fecha con diez debates que destacaron los avances del país en la promoción del empoderamiento femenino.