Emiratos participa en una operación de la Alianza Internacional de Seguridad que incauta 822 toneladas de droga valoradas en 2.900 millones de dólares

ABU DABI, 28 de agosto de 2025 (WAM) — Con la participación de Emiratos Árabes Unidos, la Alianza Internacional de Seguridad (ISA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo con éxito una operación conjunta contra grupos criminales transnacionales de narcotráfico que resultó en la incautación de drogas valoradas en 2.900 millones de dólares. La acción se desarrolló con la cooperación de 25 países y varias organizaciones policiales internacionales.

Se trata de la segunda operación ejecutada por la alianza por aire, mar y tierra, que permitió la incautación de más de 822 toneladas de distintos tipos de estupefacientes y la detención de 12.564 sospechosos en todo el mundo.

Entre los Estados miembros de la ISA que participaron en la operación, de dos meses de duración, figuran Emiratos Árabes Unidos, Baréin, España, Marruecos, Francia, Países Bajos, Eslovaquia e Italia. De la Organización de Policía Americana (Ameripol) participaron Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Panamá, Venezuela y Perú. De Europol se sumaron Croacia y Bélgica. También intervinieron Maldivas, Jordania y Nepal.

Según la ISA, esta cooperación intensiva permitió recopilar información sobre nuevas redes criminales, intercambiar conocimientos sobre métodos de contrabando, unificar esfuerzos entre los países de la alianza y sus socios en la lucha contra el narcotráfico, y reforzar las relaciones bilaterales entre expertos especializados. Todo ello elevó la eficacia de la coordinación sobre el terreno, aumentó el nivel de preparación conjunta y permitió desarrollar mecanismos proactivos para frenar y controlar los flujos ilícitos de drogas a través de las fronteras.

La Alianza Internacional de Seguridad fue creada en 2017 por Francia y Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de reforzar la cooperación y construir asociaciones entre sus Estados miembros para hacer frente a retos comunes de seguridad. Su labor se centra en cuestiones de relevancia mundial, especialmente en la lucha contra el crimen organizado transnacional, con un enfoque que combina la cooperación estratégica de alto nivel con la participación operativa sobre el terreno.

Además de estos objetivos, la alianza contribuye a consolidar el papel de Emiratos Árabes Unidos como fuerza activa en la definición de la agenda de seguridad internacional, aumentando su influencia mediante la creación de amplias asociaciones estratégicas tanto a nivel regional como global.