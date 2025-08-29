El presidente de Emiratos presenta sus condolencias por el fallecimiento de la madre de Al Theeb Ali Al Ketbi

AL AIN, 29 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presentó este viernes sus condolencias por el fallecimiento de la madre de Al Theeb Ali Ghanem Dhahi Al Ketbi, durante una visita al majlis de condolencias en Al Ain.

El jeque Mohamed transmitió su pésame a la familia de la fallecida y pidió a Dios que le conceda misericordia y bendiciones, que la acoja en el Paraíso y que otorgue paciencia y consuelo a sus seres queridos.

También expresaron sus condolencias el jeque Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Ain; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; además de varios jeques y altos funcionarios.