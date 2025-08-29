El presidente y los vicepresidentes de Emiratos trasladan sus condolencias al emir de Kuwait por la muerte del jeque Ali Abdullah

ABU DABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al jeque Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir del Estado de Kuwait, en el que expresó su pesar y solidaridad por el fallecimiento de Sheikh Ali Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al emir kuwaití.