Emiratos y Chipre emiten una declaración conjunta sobre la ayuda humanitaria a civiles en Gaza a través del corredor marítimo Amalthea

ABU DABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — Guiados por principios humanitarios y plenamente conscientes de la urgente necesidad de responder a la grave situación en Gaza, Chipre y los Emiratos Árabes Unidos se han asociado para enviar asistencia vital a la población civil palestina.

En este contexto, ambas partes reafirmaron su compromiso de aliviar el sufrimiento de los civiles garantizando la continuidad de la ayuda humanitaria de forma segura, sostenida y sin trabas a través de todas las rutas disponibles y potenciales, incluido el corredor marítimo adicional de Chipre a Gaza (Amalthea).

El corredor marítimo Amalthea, activado en marzo de 2024, complementa los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional para enviar ayuda por tierra, aire y mar.

Con la cooperación operativa de UNOPS y World Central Kitchen, y bajo el mecanismo de la Resolución 2720 del Consejo de Seguridad de la ONU, que prevé la facilitación, supervisión y verificación del flujo de ayuda, Chipre y Emiratos han enviado 1.200 toneladas de suministros a través del puerto de Ashdod, para su posterior entrega en Gaza. La financiación procede de Emiratos a través del Fondo Amalthea.

La contribución humanitaria, que también incluye aportaciones de países socios y organizaciones internacionales, consiste principalmente en alimentos, en especial leche infantil y harina, esenciales para cubrir necesidades urgentes, sobre todo entre los colectivos más vulnerables.

Ambas partes reiteraron su compromiso de trabajar en estrecha coordinación con los socios internacionales para garantizar la entrega de ayuda a gran escala, a través de todas las rutas disponibles y en toda Gaza, en consonancia con el derecho internacional humanitario y los principios humanitarios.