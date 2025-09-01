El equipo de rescate de Emiratos concluye su participación en la extinción de incendios en Albania

TIRANA, 1 de septiembre de 2025 (WAM) — El equipo de rescate de Emiratos Árabes Unidos ha finalizado su participación en las labores para sofocar los incendios forestales en Albania, tras varias semanas de trabajo sobre el terreno con personal especializado, aeronaves, equipamiento y suministros esenciales.

Mohammed Al Sharif, portavoz oficial del Ministerio de Defensa, informó de que el equipo realizó 700 operaciones de descarga de agua, con cerca de 1.300 toneladas de agua y retardantes lanzados en 28 salidas aéreas.

Subrayó que la contribución del contingente emiratí a las operaciones de socorro y ayuda humanitaria refleja tanto la solidez de las relaciones bilaterales entre Emiratos y Albania como el papel pionero de Emiratos en la acción humanitaria internacional.

La misión comenzó el 12 de agosto en zonas afectadas como los bosques de Krrabë y Ballolli y la región costera de Vlorë, siguiendo las directrices del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

El Gobierno albanés rindió homenaje a los equipos de rescate participantes, incluido el contingente emiratí, en una ceremonia a la que asistieron el primer ministro, Edi Rama, y altos mandos militares.

Albania expresó su profundo agradecimiento a las fuerzas nacionales y a los voluntarios por reforzar la seguridad y responder a desastres naturales y crisis humanitarias. También dio las gracias a todos los participantes internacionales, subrayando la importancia de mantener la cooperación entre fuerzas nacionales y socios globales para mejorar la capacidad del país frente a futuros desafíos.