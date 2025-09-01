Una delegación de la OMS visita el hospital de campaña de Emiratos en Gaza y elogia su labor humanitaria

GAZA, 1 de septiembre de 2025 (WAM) — Una delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) visitó el hospital de campaña de Emiratos Árabes Unidos en la Franja de Gaza, en el marco de los esfuerzos para reforzar la cooperación en apoyo al sector sanitario ante los retos humanitarios que afronta el enclave.

La misión estuvo encabezada por el médico Luca Pigozzi, coordinador del equipo médico de emergencias de la OMS en Gaza, quien revisó los servicios prestados a heridos y pacientes, así como los recursos médicos disponibles en el centro.

Durante la visita, la delegación destacó el papel desempeñado por Emiratos a través del hospital de campaña, al que calificó de modelo eficaz de respuesta humanitaria de emergencia en zonas de crisis.

Como parte de su apoyo continuado, Emiratos, en cooperación con la OMS, entregó un nuevo convoy de medicamentos y suministros médicos a hospitales de Gaza, con el objetivo de reforzar la capacidad del sistema de salud y atender necesidades urgentes.

Hace unas tres semanas, en el marco de la Operación Chivalrous Knight 3, Emiratos, en coordinación con la OMS, había enviado dos convoyes médicos destinados a apoyar a los hospitales de la Franja, además de otro entregado directamente a centros sanitarios gazatíes. La iniciativa refleja el compromiso firme de Emiratos con el fortalecimiento del sector sanitario palestino.

La Operación Chivalrous Knight 3 subraya que reforzar el sistema de salud en Gaza sigue siendo una prioridad dentro de los esfuerzos humanitarios de Emiratos, en línea con su política constante de apoyo al pueblo palestino y de provisión de asistencia médica a los pacientes de la Franja.