El UAE Team Emirates-XRG arranca con fuerza en la Vuelta y suma tres victorias en la primera semana

MADRID, 1 de septiembre de 2025 (WAM) — Al cierre de la primera semana de la Vuelta a España 2025, el UAE Team Emirates-XRG ha impuesto su autoridad en la carrera. A lo largo de nueve días en Italia, España y Andorra, la escuadra demostró su profundidad y solidez con tres triunfos consecutivos, mientras João Almeida se afianzaba entre los principales aspirantes al maillot rojo.

La señal llegó en la segunda etapa, en Italia, con la primera llegada en alto. Bajo la lluvia y con varias caídas, Almeida terminó quinto y Juan Ayuso octavo, resultado que permitió al español, de 22 años, enfundarse el maillot blanco de mejor joven. Lo más relevante: los ocho corredores del equipo salvaron el día sin incidentes, sentando una base firme para lo que venía.

Ya en España llegó la primera victoria. En la contrarreloj por equipos de Figueres, el UAE Team Emirates-XRG firmó una exhibición de precisión y velocidad, con una media de casi 57 km/h en 24 kilómetros, superando al Visma Lease-a-Bike por ocho segundos. Domen Novak e Ivo Oliveira marcaron el ritmo inicial, Jay Vine y Felix Großschartner lo mantuvieron, y fue el danés Mikkel Bjerg quien lanzó el último kilómetro, acompañado por Almeida, Ayuso y Marc Soler. El triunfo colocó a los tres en el top 4 de la general y prolongó el liderato de Ayuso en la clasificación de jóvenes.

El impulso continuó en Andorra, donde Jay Vine brilló en las carreteras de su hogar adoptivo con una victoria en solitario. El australiano se coló en la escapada del día, atacó en el descenso de La Comella y resistió en la subida final para firmar su tercer triunfo parcial en la Vuelta. Su recompensa: el maillot de lunares de la montaña. Detrás, Almeida controló los movimientos de Jonas Vingegaard y Giulio Ciccone, manteniéndose a pocos segundos del liderato.

La racha se extendió en Cerler. Ayuso, tras una complicada sexta etapa, atacó a 9,5 kilómetros de meta y se alzó con su primera victoria en la Vuelta, la segunda en una gran vuelta esta temporada. Vine volvió a ser clave, sumando puntos para la montaña antes de preparar el ataque decisivo de Ayuso. Almeida respondió con solidez a los mejores de la general y Soler ganó tiempo con un ataque final, confirmando la fortaleza colectiva del equipo. Tres triunfos en tres días, una gesta que ningún otro conjunto igualó.

La primera semana concluyó con el UAE Team Emirates-XRG gestionando su posición en la parte alta de la general. La octava etapa se resolvió sin incidentes, con Almeida entrando seguro en el pelotón y Vine afianzando el maillot de la montaña. En la novena, más exigente, Almeida acabó tercero en la llegada en alto, consolidando su condición de candidato al podio tras el líder Torstein Træen y Vingegaard. El portugués afronta la primera jornada de descanso en tercera posición, a 1m15s del maillot rojo, con Vine dominando la clasificación de la montaña.

Con Vine como líder en la montaña, Soler respondiendo en casa y Almeida midiéndose de igual a igual con los mejores en las grandes ascensiones, el UAE Team Emirates-XRG cierra la primera semana en una situación privilegiada. De cara a la segunda parte de la carrera, la escuadra intentará mantener el impulso en las etapas de alta montaña y en la contrarreloj decisiva, con varias bazas para luchar por el maillot rojo.