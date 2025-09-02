Shurooq presenta el Centro de Arte Rupestre de Kalba y anuncia la finalización del Nomad en 2025 y de Kalba Beach en 2026

SHARJAH, 2 de septiembre de 2025 (WAM) — Bajo las directrices del jeque Sultan bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Sharjah, y con el patrocinio y supervisión de la jequesa Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidenta de la Autoridad de Inversión y Desarrollo de Sharjah (Shurooq), se anunció en Kalba un nuevo proyecto cultural: el Centro de Arte Rupestre de Kalba.

El enclave es uno de los mayores y más ricos yacimientos de arte rupestre de Emiratos, con grabados y artefactos que se remontan al Neolítico o incluso a épocas anteriores.

El anuncio se enmarca en la actualización de los proyectos de desarrollo y turismo de Shurooq en Kalba —entre ellos Nomad y Kalba Beach—, cuyo objetivo es consolidar la ciudad como destino integrado de turismo ecológico y cultural, además de polo atractivo para la inversión de calidad.

Las obras del Centro de Arte Rupestre, ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas de Sharjah, se desarrollan en un área de 3.574 metros cuadrados, en una colina rocosa con vistas directas a la costa, junto al parque Al Hefaiyah y al Kalba Waterfront. La finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.

En colaboración con la Autoridad de Arqueología de Sharjah, instituciones científicas y académicas internacionales y expertos locales, se está documentando digitalmente el yacimiento. La iniciativa Global Digital Heritage se encarga de modelar y registrar los grabados para ponerlos a disposición de investigadores y aficionados a través de plataformas digitales.

El centro reunirá más de 400 grabados distribuidos en 150 afloramientos rocosos: representaciones de animales de los periodos Neolítico, Edad del Bronce y Edad del Hierro; casas de piedra, tumbas y concheros hasta el siglo XIX; y símbolos posteriores que ilustran escenas como jinetes a caballo o la fundición del cobre.

Una vez concluido, contará con exposiciones educativas interactivas y servicios para visitantes como una cafetería y una tienda. La gestión correrá a cargo de Shurooq junto con la Autoridad de Arqueología de Sharjah, con el fin de preservar el valor patrimonial del enclave y ofrecer una experiencia cultural completa.

En cuanto a Kalba Beach, uno de los proyectos clave de infraestructuras turísticas, Shurooq señaló que sus 700 metros de playa estarán listos en el cuarto trimestre de 2026. El espacio incluirá 11 locales —restaurantes, cafeterías y quioscos—, además de sala de oración y área de juegos cubierta, con instalaciones totalmente accesibles para personas con discapacidad. El proyecto sigue los estándares de la Bandera Azul y utiliza materiales sostenibles para proteger los ecosistemas naturales.

Kalba Beach se concibe como plataforma económica y social para mejorar la calidad de vida, atraer inversión y apoyar a pequeñas y medianas empresas, fomentando la participación de emprendedores locales en la hostelería y los servicios marítimos. También contempla la colaboración con instituciones penitenciarias para fabricar las estructuras de sombra de madera que se instalarán en la playa.

En cuanto al esperado Nomad, desarrollado por Shurooq y gestionado por su marca de hospitalidad Sharjah Collection, la entidad confirmó que se inaugurará en el cuarto trimestre de este año. El proyecto incluye 7,44 kilómetros de senderos —5 km de recorrido moderado y 2,44 km más empinado hasta una de las cimas de Kalba—, además de 4,39 km de rutas de ciclismo de montaña diseñadas según estándares internacionales de sostenibilidad y seguridad.

El complejo, ubicado en un entorno montañoso, contará con 20 remolques de lujo alimentados por un sistema híbrido de energía, com paineles solares y materiales naturales. Cada unidad dispondrá de zona de barbacoa privada, mientras que el tráiler principal albergará un restaurante y servicios de atención a visitantes.

La oferta incluirá actividades medioambientales y culturales que reflejan la identidad de Kalba, como la observación de aves raras, yoga al aire libre y contemplación de estrellas, además de un espacio comunitario que brindará una experiencia integral.

Estos proyectos forman parte del plan estratégico de Shurooq para diversificar la economía local, crear nuevos empleos y estimular el emprendimiento, en línea con la visión de desarrollo de Sharjah, que busca equilibrar la protección medioambiental con el crecimiento económico y reforzar la posición del emirato como destino de turismo e inversión.