El presidente de Emiratos recibe a una delegación de la Universidad Khalifa

ABU DABI, 2 de septiembre de 2025 (WAM)— El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió en el palacio Qasr Al Bahr, en Abu Dabi, a una delegación de la Universidad Khalifa de Ciencia y Tecnología.

Durante el encuentro, el mandatario felicitó al personal académico y administrativo por el avance logrado en la clasificación QS World University Rankings 2026, en la que la institución subió 25 posiciones hasta situarse en el puesto 177 a nivel global, entrando así en el grupo de las 200 mejores universidades del mundo.

El presidente reafirmó el compromiso de Emiratos con la construcción de un ecosistema académico y de conocimiento integrado, capaz de seguir el ritmo de la rápida evolución mundial y de dotar a las nuevas generaciones de herramientas de innovación. Señaló que este esfuerzo es clave para que los jóvenes puedan contribuir a dar forma al futuro y materializar la visión de una economía diversificada y basada en el conocimiento, sustentada en la inversión en ciencia y tecnología avanzada.

El jeque también fue informado sobre los principales indicadores en los que la universidad obtuvo resultados destacados en el ranking QS.

La delegación presentó además un resumen de uno de sus proyectos de investigación más innovadores, el Heterogeneous Swarm of Underwater Robotic Fish, que ejemplifica el compromiso de la Universidad Khalifa con la investigación marina y la excelencia científica.

Los representantes expresaron su agradecimiento por el apoyo constante de Mohamed bin Zayed y por su firme compromiso con el fortalecimiento del prestigio y la competitividad global de la educación superior emiratí. Asimismo, destacaron su liderazgo en la promoción de la investigación científica y en la movilización de recursos para impulsar el progreso del país en ciencia y tecnología.

En la reunión estuvieron presentes el príncipe heredero de Abu Dabi, jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Saif bin Mohammed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente del consejo de la Fundación Zayed de Caridad y Humanitaria; el teniente general y vice primer ministro y ministro del Interior, jeque Saif bin Zayed Al Nahyan; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Gabinete Presidencial para Asuntos de Desarrollo y Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Gabinete Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; además de varios jeques, altos funcionarios, ciudadanos e invitados.