Emiratos y Ucrania abordan el refuerzo de sus relaciones bilaterales

ABU DABI, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — Ali Rashid Al Nuaimi, presidente del Comité de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores del Consejo Nacional Federal (CNF), recibió en Abu Dabi a Oleksandr Balanutsa, embajador de Ucrania en Emiratos, en presencia de la jequesa Saeed Al Kaabi, miembro del CNF.

Al Nuaimi dio la bienvenida al embajador y le deseó éxito en su nueva misión de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países en diversos ámbitos, en especial en el plano parlamentario.

El dirigente subrayó el papel esencial de la diplomacia parlamentaria para impulsar las aspiraciones de ambas naciones y pueblos en asuntos de interés común, de manera que se fomente la prosperidad y el bienestar de todos.