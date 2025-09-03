El presidente de Emiratos y los vicepresidentes felicitan a Inga Ruginienė por su nombramiento como primera ministra de Lituania

ABU DABI, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Inga Ruginienė por su nombramiento como primera ministra de Lituania.

El jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, también enviaron mensajes similares a Ruginienė con motivo de su designación.