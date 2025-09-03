La delegación de BRIDGE se reúne con las principales instituciones mediáticas de Egipto en la gira preparatoria global para la cumbre BRIDGE 2025

EL CAIRO, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — En el marco de la gira preparatoria global de la BRIDGE Summit 2025 —el mayor evento mundial de medios, contenidos y entretenimiento, que se celebrará en Abu Dabi del 8 al 10 de diciembre con la participación de líderes de la comunicación, creadores culturales y de contenidos, y responsables políticos de todo el mundo—, una delegación de BRIDGE encabezada por Jamal Mohamed Al Kaabi, director general de la Oficina Nacional de Medios de Emiratos y vicepresidente de BRIDGE, visitó El Cairo para mantener una serie de reuniones de alto nivel.

Durante su estancia en la capital egipcia, la delegación celebró dos amplios encuentros con la Autoridad Nacional de Medios (NMA) —el organismo oficial encargado de la radiotelevisión estatal egipcia— y con United Media Services (UMS), el mayor grupo mediático integrado de la región.

Las reuniones se centraron en presentar la visión de BRIDGE de establecer una plataforma global que refuerce la cooperación efectiva en los ámbitos de los medios, los contenidos y el entretenimiento, y que potencie la comunicación constructiva en sectores que moldean la conciencia pública, la identidad cultural y la creatividad colectiva.

Jamal Mohamed Al Kaabi afirmó: «A través de la cumbre BRIDGE estamos creando una plataforma estratégica para configurar el futuro de los medios y los contenidos en términos más humanos y equilibrados, combinando tecnología con creatividad y cultura con innovación. La República Árabe de Egipto, con su profundo legado, su creatividad constante y su riqueza de talento, es socio fundador de esta visión y la principal puerta de entrada de BRIDGE hacia África y el mundo árabe. La presencia de Egipto en BRIDGE no es solo una invitación, es una necesidad: porque lo que Egipto ha aportado durante décadas de liderazgo en medios, artes y literatura ha definido la conciencia árabe y ha enriquecido a la humanidad en su conjunto. BRIDGE nace en Emiratos con una misión universal: conectar Oriente y Occidente, pasado y futuro, y estamos convencidos de que Egipto seguirá siendo una piedra angular en la construcción de este futuro compartido».

La delegación se reunió con Ahmed Al Moslemany, presidente de la NMA, organismo encargado de la gestión de la radiotelevisión pública egipcia. Constituida en 2016, la NMA desempeña un papel vital al garantizar contenidos creíbles y culturalmente auténticos que reflejan el patrimonio y la identidad egipcia, al tiempo que produce medios multilingües para audiencias internacionales, lo que la convierte en un instrumento clave para reforzar la imagen e influencia de Egipto en el plano regional y mundial.

Al Moslemany declaró: «Los medios egipcios siempre han desempeñado un papel central en el apoyo a la cultura árabe y en su interacción con el entorno regional. La visión integral de BRIDGE refuerza esta posición histórica y la vincula a un sistema global más amplio. No estamos ante una conferencia más, sino ante una plataforma que une a profesionales de los medios, creadores, inversores y responsables políticos de todos los continentes. Vemos BRIDGE como un puente para la apertura y la cooperación, que ofrece nuevas oportunidades a las generaciones emergentes de periodistas y creadores de contenidos para aprender, participar e innovar. Las iniciativas de Emiratos en este campo son una aportación esencial al futuro de los medios en nuestra región, y Egipto está comprometido a ser un socio activo en este camino».

La delegación de BRIDGE también se reunió con Tarek Nour, presidente de UMS, uno de los mayores grupos mediáticos del mundo árabe, con más de 40 empresas que abarcan televisión, prensa, medios digitales, producción de series, publicidad y gestión de derechos deportivos. Desde su creación en 2016, UMS se ha consolidado como un referente en la producción de contenidos de gran impacto para audiencias diversas.

Tarek Nour elogió la visión de BRIDGE: «BRIDGE llega en el momento justo, cuando la aceleración tecnológica en todos los sectores supera nuestra capacidad de asimilación, ya sea a nivel industrial o incluso nacional. Debe existir un sistema unificado que respalde la comunicación constructiva y establezca compromisos éticos y humanos en el uso de estas tecnologías. UMS está plenamente dispuesto a colaborar con BRIDGE en una alianza que aporte beneficios a nivel regional, global y para la humanidad en su conjunto. Quiero también reconocer el liderazgo y las instituciones de Emiratos por sus iniciativas pioneras cuyo impacto trasciende al país y a la región. Emiratos es un genio en gestión y marketing; ha construido una de las mayores marcas nacionales del mundo y es capaz de liderar un proyecto de esta magnitud global manteniendo el equilibrio y los intereses compartidos. Emiratos no se detendrá en lograr el éxito de este proyecto, irá más allá, como siempre lo ha hecho».

En el encuentro por parte de UMS participaron Ahmed Tarek, miembro del consejo; Ahmed Faiq, responsable de Programas y Relaciones Gubernamentales; Samir Omar, jefe de Informativos; Enas Abdel Dayem, presidenta de la Academia de Medios de UMS; Sameh Gamal, director ejecutivo de la Academia; y Nahid Khalifa, jefa de gabinete del presidente.

Las reuniones concluyeron con la afirmación de que la escala de El Cairo constituye una parada clave de la gira global de BRIDGE de cara a la cumbre de 2025, dado el peso de Egipto en los ámbitos mediático, cultural y económico, y su diversidad en medios tradicionales y digitales, producción y entretenimiento. Esa diversidad enriquece el diálogo preparatorio para la cita de Abu Dabi.

La participación de Egipto se enmarca en la gira global BRIDGE 2025, que ya ha pasado por Nueva York, Londres, Osaka y Shanghái, y subraya que la cumbre en Abu Dabi será una plataforma unificadora que refleje la diversidad cultural y construya puentes entre Oriente y Occidente, África, el mundo árabe y la comunidad internacional en su conjunto.