El compromiso humanitario de Emiratos se extiende de Birmania a Afganistán

ABU DABI, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — Desde Birmania hasta Afganistán y pasando por Albania, la activa participación del Mando de Operaciones Conjuntas de Emiratos y del equipo emiratí de búsqueda y rescate en misiones de socorro se ha consolidado como un ejemplo de compromiso humanitario, civilizatorio y ético del país.

Apenas unas horas después de concluir su misión en Albania, los equipos del Mando de Operaciones Conjuntas y de búsqueda y rescate partieron este miércoles, siguiendo las directrices del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para apoyar los esfuerzos de ayuda en Afganistán.

Los equipos iniciaron de inmediato evaluaciones sobre el terreno en coordinación con las autoridades locales, con el fin de reforzar las operaciones de rescate, ampliar la capacidad de respuesta y prestar apoyo logístico y humanitario en las zonas afectadas.

En paralelo, Emiratos, a través de su brazo humanitario, la Media Luna Roja de Emiratos, envió suministros de emergencia que incluían bienes de primera necesidad, material médico y tiendas de campaña para asistir a los supervivientes del terremoto.

Afganistán ha confirmado más de 1.000 fallecidos y 2.800 heridos tras el seísmo que sacudió las provincias de Kunar y Nangarhar.

El equipo de búsqueda y rescate de Emiratos fue recientemente elogiado y condecorado por el Gobierno de Albania por su contribución a la extinción de incendios forestales en varias regiones, entre ellas Gramsh, Ballolli y la zona costera de Vlora. La misión, que comenzó el 12 de agosto, contó con personal especializado, aeronaves y equipos de extinción.

Según Mohammed Al Sharif, portavoz oficial del Ministerio de Defensa, el equipo realizó 700 descargas de agua —equivalentes a unas 1.300 toneladas de agua y retardante de fuego— en 28 salidas aéreas. Estos esfuerzos reforzaron los lazos bilaterales y subrayaron el papel de Emiratos como actor destacado en la acción humanitaria internacional.

El 31 de marzo, Emiratos desplegó de forma inmediata un equipo de búsqueda y rescate integrado por la Policía de Abu Dabi, la Guardia Nacional y el Mando de Operaciones Conjuntas para asistir tras el terremoto de magnitud 7,7 en Birmania. El grupo llevó a cabo operaciones en seis zonas afectadas, en colaboración con autoridades locales y equipos internacionales.

El Gobierno birmano distinguió al equipo emiratí por su labor humanitaria esencial. Además, Emiratos envió más de 200 toneladas de alimentos, refugios y material médico, a los que posteriormente se sumaron 167 toneladas métricas adicionales de ayuda para atender a cerca de 80.000 personas damnificadas.

Más allá de estas misiones, Emiratos también proporcionó ayuda humanitaria a Chad en enero —30.000 cestas de alimentos y más de 20.000 mantas para comunidades afectadas por inundaciones— y envió 700 toneladas de suministros alimentarios de urgencia a las víctimas de las crecidas en Somalia.

El 1 de septiembre, Emiratos anunció asistencia de emergencia para 960 familias afectadas por inundaciones en la costa oeste de Yemen.

El país mantiene asimismo sus esfuerzos continuados de ayuda y asistencia humanitaria a los palestinos en Gaza, garantizando que la ayuda llegue por tierra, mar y aire.