El presidente de Emiratos y el príncipe heredero saudí abordan los lazos fraternales y la situación regional

RIAD, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, para tratar sobre los lazos fraternales y la cooperación estratégica entre ambos países.

Durante el encuentro en Riad, los dos dirigentes analizaron también diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común, con especial atención a los últimos acontecimientos en Oriente Próximo, en particular la situación en los territorios palestinos ocupados y los esfuerzos en curso para afrontar las implicaciones humanitarias y de seguridad.

Ambas partes subrayaron la importancia de reforzar las bases de la estabilidad, la seguridad y la paz regionales mediante el establecimiento de una vía clara hacia una paz justa, global y duradera, basada en la solución de dos Estados, de manera que atienda a los intereses de todos los pueblos y naciones de la región.

El príncipe heredero Mohamed bin Salmán ofreció un almuerzo en honor del presidente emiratí y de la delegación que le acompañaba.

En la reunión participaron, por la parte emiratí, el jeque Tahnún bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el jeque Hamdán bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnún Al Nahyan, asesor del presidente emiratí; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Mohamed bin Hassan Al Suwaidi, ministro de Inversión; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, jefe de la Oficina del Presidente para Asuntos Estratégicos y presidente de la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi; y el jeque Nahyan bin Saif Al Nahyan, embajador de Emiratos en Arabia Saudí.

Por parte saudí, asistieron el príncipe Abdulaziz bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, ministro de Energía; el príncipe Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz, ministro del Interior; el príncipe Abdalá bin Bandar bin Abdulaziz, ministro de la Guardia Nacional; el príncipe Jalid bin Salmán bin Abdulaziz, ministro de Defensa; el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdalá, ministro de Asuntos Exteriores; y Musaed bin Mohamed Al Aiban, ministro de Estado, miembro del gabinete y asesor de Seguridad Nacional.

A su partida del aeropuerto internacional Rey Jalid, Mohamed bin Zayed fue despedido por Mohamed bin Salmán.