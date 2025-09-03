Khaled bin Mohamed bin Zayed visita la ADIHEX 2025

ABU DABI, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, visitó la 22ª Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Abu Dabi (ADIHEX 2025).

Organizada por el grupo ADNEC, en colaboración con el Club de Cetreros de Emiratos, la feria se celebra en el Centro ADNEC de Abu Dabi hasta el 7 de septiembre bajo el lema El legado sigue vivo.

Durante el recorrido, Khaled bin Mohamed visitó varios pabellones participantes y conoció los equipos y tecnologías más recientes dedicados a la caza y las prácticas ecuestres en 15 sectores distintos, entre ellos la cetrería, la caza, los deportes ecuestres, las artes tradicionales, la artesanía, las actividades de acampada y la conservación medioambiental, así como otras experiencias que celebran tradiciones profundamente arraigadas en Emiratos y ponen de relieve la riqueza del patrimonio y la identidad cultural nacionales.

El príncipe heredero también examinó iniciativas de entidades participantes destinadas a integrar tecnologías modernas con prácticas tradicionales, y elogió los esfuerzos orientados a proteger el patrimonio cultural y preservar costumbres y tradiciones auténticas. Subrayó que la herencia cultural constituye un pilar esencial para reforzar la identidad nacional e inculcar sus valores tanto en las generaciones presentes como en las futuras.

Khaled bin Mohamed destacó además que la ADIHEX refleja la visión de Abu Dabi de combinar la preservación del patrimonio con la innovación, al ofrecer plataformas interactivas que permiten a los visitantes explorar la diversidad de las tradiciones emiratíes y descubrir sus expresiones culturales y artísticas auténticas, al tiempo que contribuye a aumentar la conciencia social sobre la importancia del patrimonio como piedra angular del orgullo nacional.

Estuvo acompañado por el jeque Jalifa bin Tahnun bin Mohamed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; el jeque Zayed bin Saeed bin Zayed Al Nahyan; Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi; Faris Jalaf Al Mazrouei, presidente de la Autoridad del Patrimonio de Abu Dabi; Saif Saeed Ghobash, secretario general del Consejo Ejecutivo y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero; y Humaid Matar Al Dhaheri, director general y consejero delegado del grupo ADNEC.

La 22ª edición de la Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Abu Dabi es la mayor de su historia desde su creación en 2003, y se consolida como una plataforma global para descubrir las últimas innovaciones y tecnologías en el ámbito de la caza y la equitación.

Con la participación de 2.068 empresas y marcas de 68 países, la edición de este año refuerza su proyección tanto a nivel regional como internacional como un destino de referencia para los entusiastas de la caza, los deportes ecuestres y el acampado, así como para los defensores de la preservación del patrimonio cultural.