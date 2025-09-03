Mohammed bin Rashid aprueba viviendas para casi 3.000 ciudadanos por más de 2.000 millones de dirhams

DUBÁI, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, afirmó que Emiratos Árabes Unidos, bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sigue situando la vivienda de los ciudadanos emiratíes en el centro de sus prioridades nacionales.

Mohammed bin Rashid subrayó que disponer de una vivienda adecuada constituye uno de los pilares esenciales de la estabilidad familiar y de la cohesión social. Por ello, Emiratos mantiene su compromiso de desarrollar un sistema habitacional integral y avanzado que garantice atender las necesidades de los ciudadanos con los más altos estándares de calidad y en plazos récord.

“La atención dedicada por el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan al sector de la vivienda refleja un enfoque nacional profundamente arraigado, orientado a reforzar el bienestar comunitario y a garantizar condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos”, declaró.

Añadió que el desarrollo constante y el estrecho seguimiento del sistema de vivienda siguen siendo una prioridad permanente para asegurar que los ciudadanos se beneficien de soluciones modernas y de alta calidad en todo el país.

Según el Programa de Vivienda Zayed, se emitieron 2.971 aprobaciones de viviendas entre enero y el final del tercer trimestre de 2025, por un valor total de 2.069 millones de dirhams.

Estas aprobaciones incluyeron 522 subvenciones habitacionales, concedidas por orden del presidente de Emiratos, por un valor de 355 millones de dirhams; 595 aprobaciones de préstamos habitacionales gubernamentales, por un total de 246,2 millones de dirhams; además de 24 aprobaciones de subvenciones o beneficios habitacionales gubernamentales, por valor de 19 millones de dirhams; y 1.830 aprobaciones de financiación habitacional, que suman 1.449 millones de dirhams.

Cabe destacar que, de julio de 2022 a septiembre de 2025, el Programa de Vivienda Zayed ha emitido 11.298 aprobaciones, por un valor total cercano a los 9.000 millones de dirhams.