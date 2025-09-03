Emiratos y Sudáfrica abordan el refuerzo de los lazos comerciales, las inversiones y la cooperación del sector privado

ABU DABI, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — El ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, se reunió con el Consejo Empresarial Sudafricano en Emiratos para analizar estrategias destinadas a ampliar el comercio, la inversión y la colaboración entre los sectores privados de ambos países.

El encuentro subrayó el compromiso de Emiratos con el fortalecimiento de sus relaciones económicas con los países africanos, en reconocimiento de la creciente importancia del continente en la dinámica del comercio mundial.

Durante las conversaciones, Al Zeyoudi destacó el notable crecimiento de los intercambios entre Emiratos y Sudáfrica, señalando que el comercio exterior no petrolero alcanzó los 8.500 millones de dólares en 2024, lo que supone un aumento del 14% respecto a 2023 y un incremento del 120% desde 2019.

El auge continuó en el primer semestre de 2025, con un comercio bilateral no petrolero de 3.930 millones de dólares. Sudáfrica es el segundo mayor socio comercial no petrolero de Emiratos en el continente, lo que refleja el considerable potencial y las oportunidades para que los sectores privados de ambas naciones refuercen aún más sus relaciones.

“Emiratos está comprometido con el fortalecimiento de su asociación económica con Sudáfrica”, afirmó Al Zeyoudi. “Las conversaciones de hoy se centraron en impulsar nuevas vías de colaboración entre los sectores privados que beneficien a ambas naciones. Estamos especialmente interesados en proyectos relacionados con la seguridad alimentaria, la logística, las infraestructuras, el turismo y las energías renovables en Sudáfrica y en todo el continente. Al trabajar juntos, seguimos abriendo nuevas oportunidades que no solo impulsan el crecimiento económico, sino que también contribuyen al desarrollo sostenible de todas nuestras naciones.”

La reunión sirvió de plataforma para debatir diversas iniciativas encaminadas a aprovechar el marco comercial existente en beneficio mutuo. Al Zeyoudi recalcó la importancia de invertir en proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, capaces de generar empleo y valor económico duradero en África.

El encuentro concluyó con un compromiso compartido de seguir explorando proyectos de colaboración que refuercen las relaciones comerciales y los lazos económicos entre Emiratos y Sudáfrica, sentando las bases de un futuro próspero para ambos países.

Más de 3.690 empresas sudafricanas operan actualmente en Emiratos, en sectores clave como la construcción, la hostelería y los servicios financieros. Por su parte, las compañías emiratíes están cada vez más presentes en Sudáfrica. DP World actúa como uno de los principales operadores logísticos, mientras que AMEA Power participa en la generación de energías renovables.

Sudáfrica es el mayor exportador del continente y posee el PIB nominal más alto de África, lo que la convierte en un mercado con gran potencial para ampliar la cooperación del sector privado, especialmente en ámbitos como la alimentación, el transporte y las energías renovables, que fueron ejes centrales del encuentro.