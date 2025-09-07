El Ministerio del Interior organiza un acto para conmemorar el Día Internacional de la Cooperación Policial

ABU DABI, 7 de septiembre de 2025 (WAM) - El Ministerio del Interior (MOI) organizó un acto virtual para conmemorar el Día Internacional de la Cooperación Policial, que se celebra cada 7 de septiembre.

El programa incluyó un foro titulado “El papel de los organismos policiales internacionales en el refuerzo de la seguridad comunitaria”, que reunió a representantes de ministerios de Interior, instituciones y organizaciones policiales regionales e internacionales, así como a expertos y especialistas en seguridad y aplicación de la ley.

Los debates se centraron en la importancia de la colaboración e integración internacionales para reforzar la seguridad de las sociedades en todo el mundo.

Entre los ponentes principales figuraron el general mayor Ahmed Nasser Al Raisi, presidente de Interpol; la embajadora Iman Ahmed Al Salami, representante de Emiratos en Túnez; la teniente coronel Dana Hamid Al Marzouqi, directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior; Elena Otamendi, directora general de Relaciones Internacionales y Asuntos de Migración del Ministerio del Interior de España; Irakli Beridze, director del Centro de Inteligencia Artificial y Robótica del Instituto Interregional de Investigación de Crimen y Justicia de Naciones Unidas; además de representantes de la Secretaría General del CCG, entre ellos el asesor Ahmed Mohammed Al Kaabi de la Policía del Golfo, así como Danny Altouz de Europol.

La sesión fue moderada por el teniente coronel Hassan Al Badawi, del Programa de Empoderamiento Khalifa (Aqdar).

El foro abordó temas clave, como la necesidad de reforzar la coordinación y desarrollar mecanismos de actuación conjunta ante el aumento de los retos de seguridad globales. Los debates subrayaron la urgencia de unificar esfuerzos internacionales para combatir el crimen organizado, la ciberdelincuencia y todas las formas de tráfico ilícito.

Los ponentes recalcaron que la cooperación policial internacional es un pilar fundamental para proteger a las sociedades y garantizar seguridad y estabilidad. Subrayaron que el intercambio de conocimientos, información y capacidades fortalece la preparación de las agencias policiales frente a nuevas amenazas.

Los participantes analizaron también experiencias y buenas prácticas internacionales en materia de coordinación interinstitucional, destacando el papel estratégico de las alianzas internacionales para apoyar medidas preventivas y construir un marco de seguridad más sólido e integrado tanto a nivel regional como global.